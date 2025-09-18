जरूरत पड़ने पर सेना... किसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में ट्रंप, ब्रिटिश PM को क्यों दी सलाह?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लोग आ रहे हैं, और मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि मैं इसे रोकूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेना बुलाते हैं या नहीं, या कौन से तरीके अपनाते हैं, लेकिन यह देशों को अंदर से बर्बाद कर देगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से अप्रवासन की समस्या को रोकने के लिए कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर सेना का प्रयोग करें। यह बयान तब आया जब स्टारमर ने कहा कि फ्रांस के साथ प्रवासी वापसी समझौते को प्रभावी बनाना जरूरी है ताकि प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।

द्विपक्षीय बैठक के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि लोग आ रहे हैं, और मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि मैं इसे रोकूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेना बुलाते हैं या नहीं, या कौन से तरीके अपनाते हैं, लेकिन यह देशों को अंदर से बर्बाद कर देगा। स्टारमर ने जवाब दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 'एक अंदर, एक बाहर' समझौते के लिए यह जरूरी है कि हम यह साबित करें कि यह संभव है।

इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वह फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर स्टारमर से असहमत हैं। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के मुद्दे पर वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मेरी प्रधानमंत्री से असहमति है, यह हमारी कुछ असहमतियों में से एक है।

वहीं, स्टारमर ने कहा कि वह और ट्रंप गाजा में लगभग दो साल से चल रहे घातक युद्ध को समाप्त करने के लिए इजरायल-फिलिस्तीन शांति रोडमैप की आवश्यकता पर पूरी तरह सहमत हैं। स्टारमर ने कहा कि हम शांति और एक रोडमैप की जरूरत पर पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि गाजा में हालात असहनीय हैं।