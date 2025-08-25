USA News Today National Guard armed with weapons in Washington DC what is Donald Trump plan वॉशिंगटन डीसी के बाद शिकागो... हथियारों से लैस नेशनल गार्ड, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है?, International Hindi News - Hindustan
वॉशिंगटन डीसी के बाद शिकागो... हथियारों से लैस नेशनल गार्ड, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है?

संयुक्त कार्य बल ने कहा कि रविवार से इकाइयों ने अपने सेवा हथियार ले जाने शुरू किए हैं। सैन्य नियमों के अनुसार, बल का उपयोग 'केवल अंतिम उपाय के रूप में और केवल मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति के खतरे में' किया जाएगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनMon, 25 Aug 2025 07:57 AM
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इलिनोइस के शिकागो में सैन्य तैनाती की योजना बना रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, पेंटागन पिछले कुछ हफ्तों से शिकागो में सैन्य तैनाती की रणनीति पर काम कर रहा है। सितंबर तक शिकागो में एक हजार से अधिक नेशनल गार्ड जवान तैनात हो सकते हैं। ट्रंप ने 12 अगस्त को वॉशिंगटन में 800 नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया था, ताकि राजधानी में बिगड़ी कानून-व्यवस्था को सुधारा जा सके। यह फैसला अपराध, अवैध आप्रवासन और बेघरों पर कार्रवाई से जुड़ा है।

हथियारों से लैस नेशनल गार्ड

वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के आदेश पर गश्त कर रही कुछ नेशनल गार्ड इकाइयों ने हथियार ले जाना शुरू कर दिया है। रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ मिशनों में इकाइयां हैंडगन और राइफल्स से लैस होंगी। प्रवक्ता ने कहा कि हथियारबंद इकाइयों को प्रशिक्षित किया गया है और वे सख्त नियमों का पालन कर रही हैं। रविवार को एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटोग्राफर ने यूनियन स्टेशन के बाहर साउथ कैरोलिना नेशनल गार्ड के जवानों को पिस्तौल के साथ देखा।

यह बल वॉशिंगटन के निवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि केवल विशिष्ट अभियानों में तैनात सैनिक हथियार ले जाएंगे, जैसे कि कानून प्रवर्तन की मौजूदगी स्थापित करने के लिए गश्त करने वाले सैनिक। परिवहन या प्रशासनिक कार्यों में लगे सैनिक संभवतः निहत्थे रहेंगे।

अन्य शहरों में तैनाती की धमकी

रविवार को ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में सैन्य तैनाती का विस्तार करने की धमकी दी, जिसमें शिकागो और न्यूयॉर्क शामिल हैं। वॉशिंगटन में हजारों नेशनल गार्ड और संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने छिटपुट विरोध प्रदर्शन किए हैं।

बाल्टीमोर विवाद

ट्रंप ने मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर के साथ विवाद में बाल्टीमोर को धमकी दी। मूर ने ट्रंप की अपराध और बेघरों से निपटने के लिए संघीय शक्ति के उपयोग की आलोचना की थी और उन्हें मैरीलैंड आकर जन सुरक्षा पर चर्चा करने का न्योता दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेस मूर का क्राइम रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर उन्हें मदद चाहिए, जैसे लॉस एंजिल्स में गैविन न्यूसम को मिली, तो मैं सैनिक भेजूंगा और अपराध को जल्दी साफ कर दूंगा।

मूर ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि वे बाल्टीमोर में अपराध दर में सुधार के बारे में अज्ञानता में रहना पसंद करते हैं। बाल्टीमोर में हिंसक अपराध दर में कमी आई है। 2023 में 200 हत्याएं दर्ज हुईं, जो पिछले साल से 24% और 2021 से 42% कम हैं। 2023-24 में हिंसक अपराध 8% और संपत्ति अपराध 20% कम हुए। मूर ने सीबीएस के 'फेस द नेशन' पर कहा कि राष्ट्रपति मुझ पर बात करने में समय बिता रहे हैं, जबकि मैं उन लोगों की सेवा पर ध्यान दे रहा हूं जिनकी मैं सेवा करता हूं।

वॉशिंगटन में विरोध

वॉशिंगटन में जहां ट्रंप नेशनल गार्ड और संघीय अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं, सप्ताहांत में शहर भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ इलाकों में सन्नाटा रहा, जबकि निवासी नेशनल गार्ड के छोटे समूहों के बीच से गुजरते दिखे। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियों और हिरासत के वीडियो वायरल हुए।

शिकागो और न्यूयॉर्क पर नजर

ट्रंप ने कहा कि शिकागो और न्यूयॉर्क उनके अगले लक्ष्य हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, पेंटागन ने शिकागो में ऑपरेशन की तैयारी में हफ्तों बिताए हैं, जिसमें नेशनल गार्ड और संभवतः सक्रिय सैनिक शामिल होंगे। वाइट हाउस ने ट्रम्प की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि वे स्थानीय अपराध को निशाना बनाने के लिए सैन्य बलों का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं। ट्रम्प ने कहा कि मुझे लगता है कि शिकागो हमारा अगला कदम होगा, और फिर हम न्यूयॉर्क में मदद करेंगे।

नस्लवाद और प्रोफाइलिंग के आरोप

ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों को खतरनाक और गंदा बताया, जहां अश्वेत मेयर और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक आबादी है। बाल्टीमोर के मेयर ब्रैंडन स्कॉट और गवर्नर मूर अश्वेत हैं। डीसी और न्यूयॉर्क में भी अश्वेत मेयर हैं। 24 अगस्त 2025 को हावर्ड विश्वविद्यालय में रेव. अल शार्पटन ने कहा कि यह क्राइम के बारे में नहीं, बल्कि हमारी प्रोफाइलिंग के बारे में है। यह कट्टरता और नस्लवाद से भरा है। एक भी श्वेत मेयर को नामित नहीं किया गया। यह नागरिक अधिकारों और डीसी के राज्य दर्जे का मुद्दा है।

इलिनोइस के गवर्नर प्रित्जकर ने कहा कि शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप संकट पैदा करने, सैनिकों का राजनीतिकरण करने और परिवारों के दर्द से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कानून का पालन करेंगे और इलिनोइसवासियों की रक्षा करेंगे।

शिकागो के मेयर जॉनसन ने कहा कि शहर को 'सैन्य कब्जे' की जरूरत नहीं है और वे इसे रोकने के लिए मुकदमा करेंगे। उन्होंने एमएसएनबीसी पर कहा कि हम इस तानाशाह के सामने अपनी मानवता का बलिदान नहीं करेंगे। शिकागो का अत्याचार और मेहनतकश लोगों के हितों को कमजोर करने वालों के खिलाफ खड़े होने का लंबा इतिहास है।

