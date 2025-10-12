अमेरिका: साउथ कैरोलिना के बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 की मौत, 20 घायल

अमेरिका के साउथ कैरोलिना के बार में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में चार व्यक्तियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

अमेरिका के साउथ कैरोलिना के बार में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में चार व्यक्तियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रविवार (12 अक्टूबर, 2025) की सुबह-सुबह सेंट हेलेना द्वीप के विलीज़ बार एंड ग्रिल में घटी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त भारी भीड़ मौजूद थी।

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर जारी बयान में बताया कि कई पीड़ितों और गवाहों ने गोलियों से बचने के लिए आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों की ओर भागकर जान बचाई। बयान में आगे कहा गया कि यह घटना सभी के लिए अत्यंत दुखद और कष्टकारी है। हम जांच जारी रखने के लिए आपसे धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। हमारी गहरी संवेदनाएं सभी प्रभावितों और उनके परिजनों के साथ हैं।