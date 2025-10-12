अमेरिका: साउथ कैरोलिना के बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 की मौत, 20 घायल

Hindustan Hindi News
अमेरिका के साउथ कैरोलिना के बार में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में चार व्यक्तियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

अमेरिका के साउथ कैरोलिना के बार में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में चार व्यक्तियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रविवार (12 अक्टूबर, 2025) की सुबह-सुबह सेंट हेलेना द्वीप के विलीज़ बार एंड ग्रिल में घटी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त भारी भीड़ मौजूद थी।

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर जारी बयान में बताया कि कई पीड़ितों और गवाहों ने गोलियों से बचने के लिए आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों की ओर भागकर जान बचाई। बयान में आगे कहा गया कि यह घटना सभी के लिए अत्यंत दुखद और कष्टकारी है। हम जांच जारी रखने के लिए आपसे धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। हमारी गहरी संवेदनाएं सभी प्रभावितों और उनके परिजनों के साथ हैं।

बताया गया है कि घटना स्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कम से कम 20 अन्य लोग घायल हैं। घायलों में चार की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं बताई गई है। अमेरिकी सांसद नैन्सी मेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ब्यूफोर्ट काउंटी में हुई भयानक गोलीबारी की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिजनों और इस हिंसा से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।

