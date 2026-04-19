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अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी, 8 बच्चों की मौत; पुलिस ने बताई घटना की वजह

Apr 19, 2026 10:11 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी में आठ बच्चों की मौत। पुलिस ने घटना को घरेलू कलह का परिणाम बताया है। मृतक बच्चों की उम्र एक से लेकर चौदह वर्ष के बीच है।

अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी, 8 बच्चों की मौत; पुलिस ने बताई घटना की वजह

अमेरिका के लुसियाना में गोलीबारी में आठ बच्चों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक श्रेवेपोर्ट में यह घटना हुई है। मृतक बच्चों की उम्र 1 से लेकर 14 साल के बीच में थी। पुलिस विभाग के प्रमुख क्रिस बोर्डेलॉन ने बताया कि घरेलू कलह की वजह से यह हिंसा हुई है।हमलावर को मार गिराया गया है। पुलिस विभाग के प्रमुख क्रिस बोर्डेलॉन ने बताया कि घरेलू कलह की वजह से यह हिंसा हुई है। मामले की जांच जारी है।

क्रिस बोर्डेलॉन ने घटना की ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यह हिंसा घरेलू विवाद की वजह से हुई थी। सुबह करीब 6 बजे विवाद शुरू हुआ। इसके बाद एक व्यक्ति ने अकेले ही बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया और एक के बाद एक 8 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया।

इसके बाद वह घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। बाद में पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। बता दें, अमेरिकी राज्य लुइसियाना में श्रेवेपोर्ट, टेक्सास की सीमा के करीब है। जनसंख्या के लिहाज से यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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