USA F-35 fighter plane crashes in Alaska watch viral video Video: हवा में धुआं-धुआं हो गया अमेरिकी फाइटर जेट, अलास्का में F-35 बुरी तरह क्रैश, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़USA F-35 fighter plane crashes in Alaska watch viral video

Video: हवा में धुआं-धुआं हो गया अमेरिकी फाइटर जेट, अलास्का में F-35 बुरी तरह क्रैश

अमेरिकी वायुसेना का एक F-35 जेट अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आई खराबी को ठीक करने के लिए पायलट ने हवा में 50 मिनट तक लॉकहीड मार्टिन के पांच इंजीनियरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, अलास्काThu, 28 Aug 2025 02:21 PM
share Share
Follow Us on
Video: हवा में धुआं-धुआं हो गया अमेरिकी फाइटर जेट, अलास्का में F-35 बुरी तरह क्रैश

अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू जेट पर गर्व करता है और इसे दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट बताता है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस जेट को लेकर दुनिया भर में हैरानी पैदा की है। ताजा खबर के अनुसार, अमेरिकी वायुसेना का एक F-35 जेट अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले पायलट ने विमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। विमान में आई खराबी को ठीक करने के लिए पायलट ने हवा में 50 मिनट तक लॉकहीड मार्टिन के पांच इंजीनियरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की। जब यह कोशिश नाकाम रही, तो पायलट को पैराशूट की मदद से विमान से बाहर कूदना पड़ा। इसके बाद जेट अलास्का के रनवे पर क्रैश हो गया। हादसे का कारण जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में बर्फ जमना बताया गया, जिससे लैंडिंग गियर जाम हो गया।

और बेकाबू हो गया जेट

उड़ान भरते ही पायलट ने गियर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन यह बायीं ओर अटक गया। गियर को दोबारा नीचे करने की कोशिश भी विफल रही। जेट के सेंसर ने गलत संकेत दिया कि विमान जमीन पर उतर चुका है, जिससे जेट बेकाबू हो गया। पायलट ने हवा में ही इंजीनियरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की और करीब 50 मिनट तक खराबी ठीक करने की कोशिश की। इस दौरान दो बार 'टच एंड गो' लैंडिंग की कोशिश की गई ताकि जाम गियर ठीक हो सके, लेकिन दोनों बार असफलता मिली। आखिरकार, सेंसर के गलत संकेतों के कारण जेट पूरी तरह बेकाबू हो गया, और पायलट को पैराशूट से कूदना पड़ा।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हादसे के बाद जेट रनवे पर गिरकर जलने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जेट को घूमते और आग के गोले में बदलते देखा गया। वायुसेना की जांच में पता चला कि जेट के फ्रंट और दाहिने लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक फ्लूइड में एक-तिहाई पानी था, जो -18 डिग्री सेल्सियस की ठंड में जम गया। यही बर्फ गियर के जाम होने का कारण बनी। हैरानी की बात है कि हादसे के नौ दिन बाद उसी बेस पर एक अन्य जेट में भी 'हाइड्रोलिक आइसिंग' की समस्या देखी गई, हालांकि वह सुरक्षित उतर गया। जांच में साफ हुआ कि कॉल के दौरान लिए गए फैसलों और खतरनाक सामग्री के प्रबंधन में लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह थी।

लंबे समय से विवादों में घिरा है प्रोग्राम

लॉकहीड मार्टिन का F-35 प्रोग्राम लंबे समय से विवादों में घिरा है। इसकी ऊंची लागत और उत्पादन में जल्दबाजी की लगातार आलोचना होती रही है। 2021 में एक जेट की कीमत 13.58 करोड़ डॉलर थी, जो 2024 में घटकर 8.1 करोड़ डॉलर हो गई। फिर भी, अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रोग्राम 2088 तक चलेगा और इसकी कुल लागत 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगी।

International News International News In Hindi America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।