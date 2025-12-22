Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US wont take over Greenland Denmark Greenland vow after Trump appoints envoy
हम पर कभी नहीं कब्जा कर सकता अमेरिका, इस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी सीधी चेतावनी

हम पर कभी नहीं कब्जा कर सकता अमेरिका, इस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी सीधी चेतावनी

संक्षेप:

ट्रंप ने कई बार ग्रीनलैंड पर अमेरिकी अधिकार क्षेत्र होने का दावा किया है। ट्रंप ने खनिज संपदा से भरपूर, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है।

Dec 22, 2025 11:34 pm ISTJagriti Kumari एपी, कोपेनहेगन
share Share
Follow Us on

डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सोमवार को अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा किए जाने के बाद आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले रविवार को ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। इससे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगी डेनमार्क के विशाल, अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में अमेरिका की रुचि को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने डेनिश मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अमेरिकी राजदूत को तलब करने की योजना बना रहे हैं।

ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडवासियों का है…

वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के उनके समकक्ष जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘हमने यह बात पहले भी कही है। अब हम इसे फिर से दोहराते हैं। राष्ट्रीय सीमाएं और राष्ट्रों की संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित हैं।’’ उन्होंने कहा, “ये मूलभूत सिद्धांत हैं। आप अन्य देशों पर कब्जा नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से भी नहीं।” फ्रेडरिक्सन के कार्यालय द्वारा ईमेल किए गए बयान में दोनों नेताओं ने कहा, ‘‘ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडवासियों का है और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता।’’

ट्रंप की नजर

गौरतलब है कि ट्रंप ने बार-बार ग्रीनलैंड पर अमेरिकी अधिकार क्षेत्र होने का दावा किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने खनिज संपदा से भरपूर, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:ग्रीनलैंड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे ट्रंप के 3 करीबी, भड़क गया डेनमार्क

रविवार को ट्रंप ने लैंड्री को विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा करते हुए कहा, “जेफ समझते हैं कि ग्रीनलैंड हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है और वह हमारे सहयोगियों और दुनिया की सुरक्षा, संरक्षा और अस्तित्व के लिए हमारे देश के हितों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।’’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump America International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।