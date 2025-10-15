सावधान! बर्फबारी मचाएगी तबाही, कैलिफोर्निया में जमा देने वाले तूफान का अलर्ट

संक्षेप: एनडब्ल्यूएस ने बताया कि मध्य सिएरा में, खासकर आई-80 राजमार्ग के दक्षिणी हिस्से में 12 से 18 इंच तक मोटी बर्फबारी हो सकती है। एजेंसी के मुताबिक, बर्फ की ऊंचाई 5500 से 6500 फीट तक रहेगी, और सबसे ज्यादा हिमपात शाम और रात में होने की संभावना है

कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने केंद्रीय सिएरा क्षेत्रों, जिसमें सिएरा नेवादा, नेवादा काउंटी और मोनो काउंटी शामिल हैं, के लिए यह अलर्ट जारी किया है। न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार की सुबह से ही अमेरिका के कई राज्यों में सर्द मौसम से जुड़े अलर्ट सक्रिय हो चुके हैं, और कुछ इलाकों में 18 इंच तक बर्फ गिरने का पूर्वानुमान है। एनडब्ल्यूएस के अनुसार, मध्य कैलिफोर्निया के सिएरा और नेवादा क्षेत्रों में भारी हिमपात की आशंका है।

एनडब्ल्यूएस ने बताया कि मध्य सिएरा में, खासकर आई-80 राजमार्ग के दक्षिणी हिस्से में 12 से 18 इंच तक मोटी बर्फबारी हो सकती है। एजेंसी के मुताबिक, बर्फ की ऊंचाई 5500 से 6500 फीट तक रहेगी, और सबसे ज्यादा हिमपात मंगलवार की शाम और रात में होने की संभावना है, जो बुधवार सुबह सूर्योदय तक कम हो जाएगा। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मध्य सिएरा के कुछ भागों में यात्रा बेहद कठिनाई भरी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ, नेवादा के एल्को काउंटी में रूबी पर्वतमाला और पूर्वी हम्बोल्ट रेंज में 15 इंच तक भारी बर्फबारी का खतरा मंडरा रहा है।

एनडब्ल्यूएस की चेतावनी में कहा गया है कि एक तूफान मंगलवार दोपहर से बुधवार रात तक उत्तरी और मध्य नेवादा को प्रभावित करेगा, जिससे रूबी पर्वत और पूर्वी हम्बोल्ट रेंज में तगड़ा हिमपात होगा। एनडब्ल्यूएस का अनुमान है कि सीक्रेट पास से गुजरने वाला राज्य राजमार्ग 229, जो लामोइल घाटी तक जाता है, और रूबी पर्वत के दक्षिणी किनारे को पार करने वाला हैरिसन पास, बर्फ से पटे हो सकते हैं। इसी बीच, मोनो काउंटी में सिएरा क्रेस्ट के साथ 12 इंच तक बर्फ गिर सकती है।