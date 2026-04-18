ईरान ने नहीं मानी बात तो सीजफायर नहीं बढ़ाएगा अमेरिका, ट्रंप ने होर्मुज पर भी चेताया
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने की खबरों से बहुत खुश हैं। ट्रंप अगले महीने बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ एक ऐतिहासिक बैठक करने वाले हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच सख्त तेवर अपना लिए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चल रही बातचीत विफल रहती है तो अमेरिका न केवल युद्धविराम की अवधि बढ़ाने से इनकार कर सकता है, बल्कि ईरान की परमाणु सामग्री को 'कठोर तरीके' से अपने नियंत्रण में ले सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका इसे बेहद बुरे तरीके से सुरक्षित करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष समझौते के काफी करीब हैं।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि सोमवार को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच नए दौर की बातचीत हो सकती है, हालांकि अमेरिका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
होर्मुज पर गतिरोध बरकरार
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर गतिरोध बरकरार है। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगने दिया जाएगा। उन्होंने उन जहाजों को रोकने की धमकी दी है जो ईरान को टोल का भुगतान करेंगे। वहीं, ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा है कि यदि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को वहां से गिने-चुने जहाज ही गुजर सके।
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने की खबरों से बहुत खुश हैं। ट्रंप अगले महीने बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ एक ऐतिहासिक बैठक करने वाले हैं। इस बीच, अमेरिका ने तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में एक बार फिर अस्थायी ढील दी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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