अलास्का में ट्रंप-पुतिन में बात नहीं बनी तो भारत पर लगाएंगे और टैरिफ, US की धमकी

अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अलास्का में पुतिन और ट्रंप में यूक्रेन संघर्षविराम पर सहमति नहीं बनी तो भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी।

अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में शांति वार्ता विफल होती है तो वे भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 50 फीसदी टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं। टैरिफ की नई दरें 27 अगस्त से लागू होंगी।

15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में यूक्रेन सीजफायर को लेकर अहम वार्ता होनी है। इस वार्ता पर दुनियाभर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि पिछले तीन साल से अधिक समय से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है और माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन में मीटिंग के बाद रूस और यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता बन सकता है।

ट्रंप के मंत्री ने धमकाया अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शुक्रवार को अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को को दिए इंटरव्यू में कहा, “हमने भारतीयों पर रूसी तेल खरीदने के लिए सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं। अगर बैठक में बात नहीं बनी, तो ये टैरिफ या पाबंदियां और बढ़ सकती हैं।”

भारत पर रूसी तेल खरीदने और युद्ध में फंडिंग के आरोप इस महीने की शुरुआत में ही ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा 25% पेनल्टी भी लगा दी थी। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहा है।

ट्रंप जनवरी में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से रूस-यूक्रेन युद्ध में सीजफायर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को ने शांति समझौते पर सहमति नहीं दी तो “गंभीर परिणाम” होंगे।