मैं उनकी कर्मचारी नहीं, पति से हर मुद्दे पर सहमत नहीं होती हूं; उषा वेंस की दो टूक
ऊषा ने कहा कि मैं उनकी कर्मचारी नहीं हूं। मैं इसमें किसी पेशेवर रूप से शामिल नहीं हूं। ऐसा संभव नहीं है कि हम हर मुद्दे पर एक राय रखें। उन्होंने कहा कि उम्मीद यह है कि हम खुले दिमाग से बातचीत करेंगे।
अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस ने कहा है कि वह हर मुद्दे पर अपने पति से सहमत नहीं होतीं। उषा ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि दोनों हर मुद्दे पर एक राय रखें। उषा ने कहा कि वह खुद को अपने पति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भरोसेमंद सलाहकार मानती हैं, खासकर तब जब वे किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय ले रहे हों जो "व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण" हो।
पहली भारतीय-अमेरिकी द्वितीय महिला उषा ने 'एनबीसी न्यूज' को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह और उनके पति हर मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं रखते हैं, लेकिन असहमति बातचीत के लिए खुला अवसर देती है।
उषा वेंस ने कहा, "हमारे बीच हर समय बातचीत होती रहती है।" उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में यह समझना चाहती हूं कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, वह किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें क्या चिंताएं हैं।" उन्होंने कहा, " मैं उनका समर्थन करना चाहती हूं और अगर मुझे वास्तव में पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी।"
उषा ने बताया कि उपराष्ट्रपति उनके पास तभी सलाह लेने आते हैं, "जब कोई चीज उन्हें परेशान कर रही होती है" या "जब वे किसी ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण महसूस होती है।"
उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं उनकी कर्मचारी नहीं हूं। मैं इसमें किसी पेशेवर रूप से शामिल नहीं हूं। ऐसा संभव नहीं है कि हम हर मुद्दे पर एक राय रखें।" उन्होंने कहा, "उम्मीद यह है कि हम खुले दिमाग से बातचीत करेंगे।" उषा ने कहा, "जेडी अभी मध्यावधि चुनावों पर और इस समय हो रही सभी चीजों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।"
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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