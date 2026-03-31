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मैं उनकी कर्मचारी नहीं, पति से हर मुद्दे पर सहमत नहीं होती हूं; उषा वेंस की दो टूक

Mar 31, 2026 12:47 pm ISTAmit Kumar भाषा, वाशिंगटन
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ऊषा ने कहा कि मैं उनकी कर्मचारी नहीं हूं। मैं इसमें किसी पेशेवर रूप से शामिल नहीं हूं। ऐसा संभव नहीं है कि हम हर मुद्दे पर एक राय रखें। उन्होंने कहा कि उम्मीद यह है कि हम खुले दिमाग से बातचीत करेंगे।

मैं उनकी कर्मचारी नहीं, पति से हर मुद्दे पर सहमत नहीं होती हूं; उषा वेंस की दो टूक

अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस ने कहा है कि वह हर मुद्दे पर अपने पति से सहमत नहीं होतीं। उषा ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि दोनों हर मुद्दे पर एक राय रखें। उषा ने कहा कि वह खुद को अपने पति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भरोसेमंद सलाहकार मानती हैं, खासकर तब जब वे किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय ले रहे हों जो "व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण" हो।

पहली भारतीय-अमेरिकी द्वितीय महिला उषा ने 'एनबीसी न्यूज' को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह और उनके पति हर मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं रखते हैं, लेकिन असहमति बातचीत के लिए खुला अवसर देती है।

उषा वेंस ने कहा, "हमारे बीच हर समय बातचीत होती रहती है।" उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में यह समझना चाहती हूं कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, वह किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें क्या चिंताएं हैं।" उन्होंने कहा, " मैं उनका समर्थन करना चाहती हूं और अगर मुझे वास्तव में पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी।"

उषा ने बताया कि उपराष्ट्रपति उनके पास तभी सलाह लेने आते हैं, "जब कोई चीज उन्हें परेशान कर रही होती है" या "जब वे किसी ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण महसूस होती है।"

उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं उनकी कर्मचारी नहीं हूं। मैं इसमें किसी पेशेवर रूप से शामिल नहीं हूं। ऐसा संभव नहीं है कि हम हर मुद्दे पर एक राय रखें।" उन्होंने कहा, "उम्मीद यह है कि हम खुले दिमाग से बातचीत करेंगे।" उषा ने कहा, "जेडी अभी मध्यावधि चुनावों पर और इस समय हो रही सभी चीजों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।"

Amit Kumar

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Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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