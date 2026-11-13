अमेरिका के नियम ने तोड़ दिए दिल, ब्यूटी क्वीन्स के हाथ मायूसी; क्या है पूरा मामला
अमेरिका के एक कड़े नियम के चलते, कई ब्यूटी क्वीन्स के दिल टूट गए हैं। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के कारण, अफ्रीका की दो प्रतियोगी प्यूर्टो रिको में होने वाली इस साल की ‘मिस यूनिवर्स’ प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगी।
अमेरिका के एक कड़े नियम के चलते, कई ब्यूटी क्वीन्स के दिल टूट गए हैं। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के कारण, अफ्रीका की दो प्रतियोगी प्यूर्टो रिको में होने वाली इस साल की ‘मिस यूनिवर्स’ प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगी। वहीं, दो अन्य प्रतियोगी वीजा पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जांबिया और कांगो गणराज्य के प्रतिनिधि इस महीने अमेरिका के क्षेत्र में होने वाली प्रतियोगिता से हट गए हैं, क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे की प्रतियोगियों को अब भी अपने वीजा का इंतजार है।
दर्जन भर देशों पर यात्रा प्रतिबंध
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान जारी की गई घोषणाओं के तहत, अमेरिका ने दर्जनों देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें से कई देश अफ्रीका में हैं। पिछले दिसंबर में, प्रशासन ने जांबिया और जिम्बाब्वे सहित कई अन्य देशों तक प्रतिबंधों का विस्तार किया, जबकि रिपब्लिक ऑफ कांगो और दक्षिण सूडान के नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक बरकरार रखी। इस हफ्ते एक बयान जारी करते हुए,‘मिस यूनिवर्स जांबिया’ के आयोजकों ने अपनी प्रतिनिधि मुबांग पामेला हत्योका के नाम वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने अपना ताज और अपना खिताब अपनी मेहनत से हासिल किया है, और वे उस देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाने की हकदार हैं, जिसकी वे गर्व के साथ सेवा करती हैं।’
ट्रंप को ठहराया दोषी
कांगो गणराज्य में जॉर्जिना काम्बोंगो ने तब इतिहास रच दिया, जब उन्हें मध्य अफ्रीकी देश की पहली ‘मिस यूनिवर्स’ प्रतिनिधि चुना गया। राष्ट्रीय आयोजकों का कहना है कि उनका प्यूर्टो रिको न जा पाना, पूरी तरह से ट्रंप द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों की वजह से है। जिम्बाब्वे की प्रतिनिधि रोजाना हॉल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी वीजा से जुड़ी चुनौतियों की वजह से उस यात्रा में देरी हुई है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महीनों की तैयारी के बाद भी, मैं हार नहीं मान रही हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस परमेश्वर ने मुझमें एक अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे पूरा भी करेगा।
प्रतियोगिता का 75वां संस्करण
दक्षिण सूडान में, आयोजकों ने बताया कि जरूरी यात्रा दस्तावेज और मंजूरियां हासिल करने के महीनों के प्रयासों के बावजूद, प्रतियोगी अडुत डेंग की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। इस प्रतियोगिता के 75वें संस्करण में 120 तक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। पूर्वाभ्यास और अन्य शुरुआती गतिविधियों के लिए प्रतिनिधि रविवार को प्यूर्टो रिको पहुंचने लगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।