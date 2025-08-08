उपराष्ट्रपति को बर्थडे पर आ सके रोमांचकारी मजा, सुरक्षाकर्मियों ने जबरन नदी में बढ़वा दिया पानी; हंगामा

जेडी वेंस के इस कदम की अब खूब आलोचना हो रही है। आलोचकों ने इसे अधिकारों का बेजा इस्तेमाल बताया है, खासकर तब जब ट्रम्प प्रशासन सरकारी खर्च में कटौती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक संसाधन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पिछले दिनों 2 अगस्त को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जन्मदिन था। इस दिन को खास बनाने के लिए वह सपरिवार नौकायन पर निकले थे लेकिन जिस नदी में उन्हें रोमांचकारी नौकायन करना था, वहां जलस्तर कम था। इसलिए उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ओहियो की नदी का जलस्तर बढ़वा दिया ताकि उपराष्ट्रपति वेंस और उनका परिवार उनके 41वें जन्मदिन पर बोटिंग का लुत्फ उठा सके।

मशहूर अमेरिकी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जेडी वेंस की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने सेना के इंजीनियरों को ओहियो की झील से निकलने वाली एक नदी के बहाव में असामान्य बदलाव करने को कहा था ताकि फैमिली टूर पर गए उपराष्ट्रपति वेंस के लिए नौका विहार भ्रमण की व्यवस्था की जा सके। अमेरिकी सेना के इंजीनियरों के कोर (USACE) के एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने उनसे अनुरोध किया था कि लिटिल मियामी नदी के जलप्रवाह में वृद्धि की जाए, ताकि उपराष्ट्रपति के सुरक्षा दल उन्हें सुरक्षित नौकायन में सहायता कर सकें।

लिटिल मियामी नदी में नौकायन सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, जेडी वेंस को 2 अगस्त को, 41वें जन्मदिन पर दक्षिण-पश्चिमी ओहियो क्षेत्र में देखा गया था, जिसमें उन्हें लिटिल मियामी नदी में कैनोइंग करते देखा गया था। यह नदी सीजर क्रीक झील की एक सहायक नदी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने गुरुवार को गार्जियन से गुमनाम रूप से संपर्क किया और आरोप लगाया कि सीजर क्रीक झील से अधिक पानी छोड़ने का अनुरोध न केवल उपराष्ट्रपति के सीक्रेट सर्विस दल की सहायता के लिए था, बल्कि अच्छी बोटिंग के लिए जल उपलब्धता की परिस्थितियाँ बनाने के लिए भी था।

जेडी वेंस की हो रही आलोचना उपराष्ट्रपति के इस कदम की आलोचना हो रही है। आलोचकों ने इसे अधिकारों का बेजा इस्तेमाल बताया है, खासकर तब जब ट्रम्प प्रशासन सरकारी खर्च में कटौती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वेंस का कार्यालय ऐसे समय में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के संसाधनों का अपने निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जब ट्रम्प प्रशासन ने अपने 'दक्षता' अभियान के तहत विदेशी सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नौकरियों में अरबों डॉलर की कटौती की है।

करदाताओं के पैसे का बेजा इस्तेमाल रिचर्ड डब्ल्यू. पेंटर, जिन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में व्हाइट हाउस नैतिकता वकील के रूप में कार्य किया था, ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सेना के इंजीनियरों द्वारा करदाताओं के पैसे को नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाने के लिए खर्च करना अपमानजनक है ताकि उपराष्ट्रपति कैनोइंग कर सकें, जबकि राष्ट्रीय उद्यान सेवा के बजट में कटौती ने बाकी सभी के लिए पारिवारिक छुट्टियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।"