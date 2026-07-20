अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उषा वेंस के घर गूंजी किलकारी, 156 साल का इतिहास दोहराया

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी ऊषा वेंस भारतीय मूल की हैं। जोड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद खुशखबरी साझा की है। बता दें कि इससे पहले जेडी वेंस और ऊषा वेंस के पहले से तीन संतान हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं। रविवार को उनके चौथे बच्चे का जन्म हुआ है। दंपति ने सोशल मीडिया पर खुद यह खुशखबरी साझा की और बताया कि उनके यहां एक बेटे के जन्म हुआ है। इसके साथ ही जेडी वेंस पिछले 156 सालों में पद पर रहते हुए पिता बनने वाले पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन गए हैं।

बता दें कि इससे पहले ऐसा 1870 में हुआ था। तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति स्कायरलर कोलफैक्स और उनकी पत्नी एलेन वेड कोलफैक्स के घर उनके बेटे का जन्म हुआ था। वहीं उससे पहले 1829 में जॉन सी. कैलहून के उपराष्ट्रपति रहते उनके बेटे विलियम का जन्म हुआ था। अब जेडी वेंस अमेरिकी इतिहास में ऐसे महज तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं।

दंपति ने अपने नवजात बेटे का नाम ऐलेक नील वेंस रखा है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में जेडी वेंस और ऊषा वेंस ने लिखा, "हम यह साझा करते हुए बेहद उत्साहित हैं कि आज सुबह हमारे बेटे ऐलेक नील वेंस का जन्म हुआ है। उषा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ और खुश हैं, और हमारे बच्चे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं।" वेंस दंपति ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और स्टाफ के साथ-साथ वाइट हाउस की मेडिकल टीम का भी आभार जताया।

वेंस रहे हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने के समर्थक इससे पहले 41 वर्षीय जेडी वेंस अमेरिका में घटती जन्म दर को लेकर अक्सर चिंता जताते रहे हैं और अमेरिकियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी करते आए हैं। 2025 में वॉशिंगटन में आयोजित एक रैली में वेंस ने कहा था, "मैं अमेरिका में और अधिक बच्चे चाहता हूं।” वेंस ने पिछले साल राइट-विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या के बाद यह भी कहा था कि चार्ली की मौत ने उन्हें एक और बच्चा पैदा करने के फैसले को प्रभावित किया।