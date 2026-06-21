Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताए अपने दो पसंदीदा लोग, एक भारतीय तो दूसरा निकला पाकिस्तानी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बर्न
Follow us on Google News
share

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी जिंदगी के दो सबसे खास और पसंदीदा लोगों के बारे में बताया। इसमें एक तो भारतीय का नाम है तो दूसरा पाकिस्तानी था। भारतीय में वेंस ने अपनी पत्नी को बताया, जबकि पाकिस्तानी में आसिम मुनीर को।

US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताए अपने दो पसंदीदा लोग, एक भारतीय तो दूसरा निकला पाकिस्तानी

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को अपनी जिंदगी के दो सबसे पसंदीदा लोगों के नाम बताए। इसमें एक भारतीय तो दूसरा पाकिस्तानी निकला। वेंस ईरान के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों से युद्ध रुकवाने के संबंध में बातचीत करने के लिए स्विट्जरलैंड में हैं। यहीं पर वेंस ने जिन दो लोगों को अपना सबसे पसंदीदा बताया, उसमें उनकी भारतीय पत्नी ऊषा वेंस और दूसरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकवाने के लिए लंबे समय से मध्यस्थता कर रहा है।

स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में लेक ल्यूसरेन के रिसॉर्ट में बोलते हुए वेंस ने आसिम मुनीर की तारीफ की। उन्होंने कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि जब से मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री के साथ हमारा स्वागत किया, तब से मैं मजाक में कहता हूं कि मेरी लाइफ में दो बहुत जरूरी और पसंदीदा लोग हैं। इसमें एक भारतीय हैं तो दूसरे पाकिस्तानी। भारतीय मेरी पत्नी ऊषा है, जबकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं।''

वेंस ने यह भी बताया कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने सबसे ज्यादा बातचीत मुनीर से ही की है। उन्होंने कहा, ''मैं उनकी लीडरशिप के बिना यहां नहीं होता। वह बेशक एक महान मिलिट्री लीडर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक महान डिप्लोमैट की तरह दिखाया है। बेशक, वह कमाल के लीडर भी हैं।''

ये भी पढ़ें:युद्ध में किसकी हुई जीत? 92% इजरायलियों ने ईरान को बताया विजेता, नेतन्याहू को…

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस रविवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची से लुकर्ने झील के पास स्थित स्विट्जरलैंड के एक पर्वतीय रिसॉर्ट में मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि भी मौजूद कमरे में मौजूद रहे। ऐतिहासिक वार्ता के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है।

ये भी पढ़ें:लेबनान युद्ध खत्म करो, तभी होगी बात; ईरान ने अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त

ट्रंप युद्धविराम देखने को प्रतिबद्ध

वेंस ने लेबनान की स्थिति पर संतोष जताते हुए कहा, "लेबनान को लेकर हम जिस स्थिति में हैं, मुझे वह बहुत बेहतर लग रही है और पिछले कुछ दिनों में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति हुई है।" उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे क्षेत्र में पूर्ण युद्धविराम देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वार्ता शुरू होने से पहले पत्रकारों के सामने वेंस की संक्षिप्त उपस्थिति के दौरान ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने से बचते नजर आए। ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने वेंस के मीडिया को संबोधित करने और कुछ सवालों के जवाब देने के तुरंत बाद चार-पक्षीय वार्ता शुरू होने की घोषणा की।

ये भी पढ़ें:स्विट्जरलैंड पहुंचे जेडी वेंस, ईरानी परमाणु ठिकानों तक जाने के बदले क्या देगा US

वेंस से मिले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ

वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ वार्ताकारों से मुलाकात की। यह मुलाकात पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के मकसद से हो रही तकनीकी-स्तर की बातचीत के दौरान हुई। शरीफ दिन में स्विट्जरलैंड पहुंचे, उनके साथ सेना प्रमुख आसिम मुनीर और एक प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने सबसे पहले वेंस और अमेरिकी वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाक़ात की।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Donald Trump America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।