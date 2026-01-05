अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आवास पर हो गया हमला, टूट गईं खिड़कियां; एक गिरफ्तार
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थिति आवास पर हमले की खबर है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हो गया और तोड़फोड़ करने लगा। हालांकि उस वक्त वेंस वहां मौजूद नहीं थे। संदिग्ध को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस के घर की खिड़कियां टूट गई हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर हमलावर ने किस मकसद से यह अटैक किया। क्या वह जेडी वेंस को या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाना चाहता था? जेडी वेंस का यह घर वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके में है। पुलिस का कहना है कि रात में करीब 12 बजे एक शख्स को उनके आवास की ओर से भागते देखा गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा सकता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने की वजह से भी इस तरह का हमला हो सकता है।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक जोडी वेंस इस समय फ्लोरिडा में हैं। कुछ समय के लिए वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब में भी थे। वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने वनेजुएला पर कब्जे को लेकर बातचीत की थी। ऑपरेशन के बाद वेंस ने कहा था कि अमेरिका ने मादुरो को सत्ता छोड़ने के कई रास्ते दिए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
बता दें कि जेडी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले साल उन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनकी पत्नी ऊषा जिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं।
