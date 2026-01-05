Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US Vice President JD Vance residence attacked windows broken one arrested
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आवास पर हो गया हमला, टूट गईं खिड़कियां; एक गिरफ्तार

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आवास पर हो गया हमला, टूट गईं खिड़कियां; एक गिरफ्तार

संक्षेप:

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थिति आवास पर हमले की खबर है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हो गया और तोड़फोड़ करने लगा। हालांकि उस वक्त वेंस वहां मौजूद नहीं थे।

Jan 05, 2026 05:33 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थिति आवास पर हमले की खबर है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हो गया और तोड़फोड़ करने लगा। हालांकि उस वक्त वेंस वहां मौजूद नहीं थे। संदिग्ध को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस के घर की खिड़कियां टूट गई हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर हमलावर ने किस मकसद से यह अटैक किया। क्या वह जेडी वेंस को या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाना चाहता था? जेडी वेंस का यह घर वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके में है। पुलिस का कहना है कि रात में करीब 12 बजे एक शख्स को उनके आवास की ओर से भागते देखा गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा सकता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने की वजह से भी इस तरह का हमला हो सकता है।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक जोडी वेंस इस समय फ्लोरिडा में हैं। कुछ समय के लिए वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब में भी थे। वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने वनेजुएला पर कब्जे को लेकर बातचीत की थी। ऑपरेशन के बाद वेंस ने कहा था कि अमेरिका ने मादुरो को सत्ता छोड़ने के कई रास्ते दिए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

बता दें कि जेडी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले साल उन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनकी पत्नी ऊषा जिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।