US-इजरायल के बीच खटपट फिर आई सामने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किसे कहा- भाड़ में जाओ
जेडी वेंस ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए पिछले महीने हुई डील का बचाव किया है, जबकि इजरायली लोगों ने इस डील की आलोचना की है क्योंकि यह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रही है।
ईरान और अमेरिका में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जेडी वेंस ने ऐसा कुछ कहा है, जिससे इजरायल-अमेरिका के बीच संबंधों में चल रही खटपट को बेपर्दा कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने एक बातचीत में अमेरिका-ईरान शांति समझौते को बदनाम करने वाले और इसको बिगाड़ने की कोशिश करने वाले इजरायली सोशल मीडिया अभियान से जुड़े लोगों को सीधे-सीधे शब्दों में संबोधित करते हुए 'भाड़ में जाओ' कहा है। उन्होंने अभियान के पीछे के लोगों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे 'भाड़ में जाएं।' उन्होंने 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' पर तीन घंटे की बातचीत के दौरान इजरायल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग किसी तय रणनीतिक लक्ष्य को हासिल करने की बजाय ईरान के साथ संघर्ष को अनिश्चितकाल तक खींचना चाहते हैं।
वेंस ने कहा, "हमें इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि उनके यहां ऐसे कुछ लोग हैं जो अमेरिकी जनमत को बदल रहे हैं और उसे प्रभावित कर रहे हैं ताकि युद्ध अनिश्चित काल तक चलता रहे।" वेंस ने कहा कि इजरायली सरकार के लोगों से जुड़े व्यक्तियों ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया क्योंकि वह ईरान के साथ एक ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहे थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय लक्ष्यों को पूरा करता हो।
"भाड़ में जाओ"
उन्होंने कहा कि इस अभियान में पत्रकारों को जानकारी लीक करना और सोशल मीडिया पर हमले करना शामिल था, जिसका मकसद उनकी कोशिशों को कमजोर करना था। वेंस ने अभियान के पीछे के लोगों का जिक्र करते हुए कहा, "भाड़ में जाओ।" उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी लोगों के लिए जो सही समझते हैं, वह करते रहेंगे। वेंस ने हाल की उन खबरों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि ट्रंप के अभियान के एक पूर्व अधिकारी से पैसे पाने वाले लोगों ने, जिन्हें खुद इजरायली सरकार के लोगों से धन मिला था, ईरान पर उनके रुख को लेकर उन पर हमला किया था।
मजबूत सहयोगी पर हमला
उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी सरकार के भीतर से किसी संभावित समझौते की आलोचना या वॉशिंगटन को प्रभावित करने की विदेशी सरकारों की कोशिशों से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, "इजरायल ऐसा करता है और दूसरे देश भी करते हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे असल में तब बुरा लगता है जब अमेरिकी उस प्रभाव को अपने फैसलों पर असर डालने देते हैं।" वेंस की ये टिप्पणियां ईरान के साथ युद्ध को लेकर इजरायली अधिकारियों की अब तक की सबसे कड़ी आलोचना हैं। उन्होंने पिछले महीने तेहरान के साथ वाशिंगटन की कूटनीति की आलोचना करने के लिए इजरायली सरकार के सदस्यों की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी और कहा था कि अगर वह इजरायली मंत्री होते, तो दुनिया में बचे एकमात्र मजबूत सहयोगी पर हमला नहीं करते।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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