उम्मीद है वह जल्दी ही ईसाई बन जाएंगीं; भारतीय मूल की हिंदू पत्नी के बारे में बोले जे डी वेंस

संक्षेप: जे डी वेंस ने कहा कि वह चाहते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी उषा भी ईसाई विचारों से प्रभावित हों। हालांकि, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वह ऐसा नहीं करती हैं, तो ईश्वर सभी की इच्छाशक्ति का सम्मान करने की बात करते हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं।

Thu, 30 Oct 2025 06:12 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक तौर पर कई बात बताई हैं। अपनी पत्नी उषा वेंस के बारे में बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह भी एक दिन ईसाई बन जाएंगीं। बकौल, वेंस उनके बच्चे ईसाई धर्म को मानते हैं, और उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। वह भी चर्च के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं।

मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों के सवालों का जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति ने घर पर धर्म को लेकर बने माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने उषा से कहा है और मैंने सार्वजनिक रूप से भी कहा है, और अब मैं अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने कहूँगा। क्या मुझे उम्मीद है कि अंततः वह भी उसी तरह प्रभावित होगी जिस तरह मैं चर्च से प्रभावित हुआ था? हाँ, मैं सचमुच ऐसा ही चाहता हूँ। क्योंकि मैं ईसाई धर्म के सुविचार में विश्वास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अंततः मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह देखेगी।"

हालांकि वेंस ने अपनी पत्नी की धार्मिक आजादी का सम्मान करने की बात भी कही। उन्होंने कहा, "अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो भगवान कहते हैं कि हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छाशक्ति होती है, इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं है।"

वेंस ने पत्नी उषा और अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए कहा कि जब वह दोनों मिले थे, तो दोनों ही अपने आप को नास्तिक विचारों का मानते थे। उन्होंने कहा, "उस समय पर मैं खुद को नास्तिक और अज्ञेयवादी मानता था, और वह भी ऐसा ही मानती थी। वह एक हिंदू परिवार में पली बढ़ीं हैं। हालांकि वह ज्यादा खास धार्मिक परिवार नहीं है।"

