चौथी बार मां बनने वाली हैं ऊषा वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर गूंजेगी किलकारी

संक्षेप: 40 साल की उषा और 41 साल के जे डी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ते समय हुई थी। फिलहाल उनके तीन बच्चे हैं, जो 8,5 और 4 साल के हैं। वेंस ने बीते साल अप्रैल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत का पहला आधिकारिक दौरा किया था।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊषा वेंस जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर यह गुड न्यूज शेयर की है और बताया है कि अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस जुलाई के आखिर में अपने चौथे बच्चे, एक लड़के को जन्म देंगीं। इस मौके पर उन्हें वाइट हाउस की तरफ से भी शुभकामाएं मिली हैं।

इससे पहले दंपति के एक संयुक्त बयान में कहा, "हम यह खबर साझा करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि उषा हमारे चौथे बच्चे के साथ गर्भवती हैं, जो एक लड़का है। उषा और बच्चा दोनों ठीक हैं और हम सभी जुलाई के आखिर में उसका स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं।" वहीं वाइट हाउस ने वेंस दंपति को बधाई देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इतिहास का सबसे परिवार-समर्थक प्रशासन! बधाई हो!"

गौरतलब है कि 40 साल की उषा और 41 साल के वेंस के फिलहाल तीन बच्चे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने बीते साल अप्रैल में पत्नी ऊषा और 8 वर्षीय इवान, 5 वर्षीय विवेक और 4 साल की मिराबेल के साथ भारत का आधिकारिक दौरा किया था। वेंस दंपति 21 से 24 अप्रैल तक भारत में थे और जयपुर दौरे और आगरा में ताज महल का दीदार करने से से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। यहां पीएम ने बच्चों को उपहार भी दिए थे।