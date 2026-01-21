Hindustan Hindi News
चौथी बार मां बनने वाली हैं ऊषा वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर गूंजेगी किलकारी

संक्षेप:

40 साल की उषा और 41 साल के जे डी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ते समय हुई थी। फिलहाल उनके तीन बच्चे हैं, जो 8,5 और 4 साल के हैं। वेंस ने बीते साल अप्रैल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत का पहला आधिकारिक दौरा किया था।

Jan 21, 2026 09:22 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊषा वेंस जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर यह गुड न्यूज शेयर की है और बताया है कि अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस जुलाई के आखिर में अपने चौथे बच्चे, एक लड़के को जन्म देंगीं। इस मौके पर उन्हें वाइट हाउस की तरफ से भी शुभकामाएं मिली हैं।

इससे पहले दंपति के एक संयुक्त बयान में कहा, "हम यह खबर साझा करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि उषा हमारे चौथे बच्चे के साथ गर्भवती हैं, जो एक लड़का है। उषा और बच्चा दोनों ठीक हैं और हम सभी जुलाई के आखिर में उसका स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं।" वहीं वाइट हाउस ने वेंस दंपति को बधाई देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इतिहास का सबसे परिवार-समर्थक प्रशासन! बधाई हो!"

गौरतलब है कि 40 साल की उषा और 41 साल के वेंस के फिलहाल तीन बच्चे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने बीते साल अप्रैल में पत्नी ऊषा और 8 वर्षीय इवान, 5 वर्षीय विवेक और 4 साल की मिराबेल के साथ भारत का आधिकारिक दौरा किया था। वेंस दंपति 21 से 24 अप्रैल तक भारत में थे और जयपुर दौरे और आगरा में ताज महल का दीदार करने से से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। यहां पीएम ने बच्चों को उपहार भी दिए थे।

वेंस का परिवार बढ़ने की खबर ऐसे समय आई है जब वह सालों से अमेरिकियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए जोरदार तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। वेंस ने 2021 में ओहायो में अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए, घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई थी। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी वह इसी मिशन पर कायम हैं और 2025 में मार्च फॉर लाइफ की एक स्पीच में उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि अमेरिका में और ज्यादा बच्चे हों।"

