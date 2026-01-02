ताइवान पर सैन्य दबाव बंद करे चीन, एकतरफा बदलाव मंजूर नहीं; US की ड्रैगन को चेतावनी
यह अभ्यास 2022 के बाद से ताइवान के आसपास छठा बड़ा सैन्य प्रदर्शन था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी के जवाब में किया गया।
अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन की हालिया सैन्य गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए बीजिंग से संयम बरतने और ताइवान पर सैन्य दबाव बंद करने की अपील की है। यह बयान चीन द्वारा ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास पूरा करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें मिसाइल लॉन्च और नाकाबंदी जैसे कदम शामिल हैं। चीन ने इसे ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया, जबकि ताइवान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा करार दिया।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने 1 जनवरी को जारी बयान में कहा- चीन की सैन्य गतिविधियां और ताइवान तथा क्षेत्र के अन्य देशों के प्रति उसकी बयानबाजी अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ा रही है। हम बीजिंग से अपील करते हैं कि वह संयम बरते, ताइवान पर अपना सैन्य दबाव बंद करे और इसके बजाय सार्थक संवाद में शामिल हो।
बयान में आगे कहा गया कि अमेरिका ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और यथास्थिति में किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध करता है, खासकर बल या दबाव के जरिए।
चीन का हालिया सैन्य अभ्यास
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने दिसंबर 2025 के अंत में ताइवान के मुख्य द्वीप को घेरने और प्रमुख बंदरगाहों की नाकाबंदी वाला दो दिवसीय बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इसमें दर्जनों फाइटर जेट, युद्धपोत, कोस्ट गार्ड जहाज और मिसाइल लॉन्च शामिल थे। चीनी अधिकारियों ने इसे जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया और कहा कि यह अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी था।
ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने इस अभ्यास को उत्तेजक करार देते हुए कहा कि ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 2026 को ताइवान के लिए महत्वपूर्ण वर्ष बताया और सबसे खराब स्थिति की तैयारी की बात कही।
अमेरिका लंबे समय से ताइवान की रक्षा क्षमता मजबूत करने का समर्थन करता रहा है, लेकिन एक चीन नीति का पालन करता है। ट्रंप प्रशासन में ताइवान को हथियार बिक्री बढ़ी है, जिससे बीजिंग नाराज है। विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान जलडमरूमध्य क्षेत्रीय तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करता, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे रहे हैं।
