Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़us truck crash kills 3 peoples allegation on indian truck driver illegal immigrant
VIDEO: अमेरिका में ट्रक हादसे से कोहराम, 3 की मौत; भारतीय मूल के ड्राइवर पर आरोप

VIDEO: अमेरिका में ट्रक हादसे से कोहराम, 3 की मौत; भारतीय मूल के ड्राइवर पर आरोप

संक्षेप: अमेरिका के कैलिफॉर्निया में एक ट्रक ने कई वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मारी है। इस भीषण घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। ट्रक चालक जशनप्रीत सिंह पर आरोप है कि वह अवैध प्रवासी है और भारतीय मूल का शख्स है। इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है।

Thu, 23 Oct 2025 02:51 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर ने कई वाहनों को उड़ा डाला। तेजी रफ्तार ट्रक एक के बाद कई वाहनों को टक्कर मारता गया, जिनमें कइयों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। इसका पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उस ट्रक में लगे डैशकैम से ही रिकॉर्ड हुआ था, जिसे आरोपी चला रहा था। इस मामले में आरोपी जशनप्रीत सिंह है। अमेरिका में आरोप लग रहे हैं कि जशनप्रीत सिंह अवैध प्रवासी था और 2022 में अमेरिका में घुस आया था। इस तरह अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मामला फिर से तूल पकड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसके लिए जो बाइडेन की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है।

फिलहाल 21 साल के जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर नशे में गाड़ी चलाते हुए कत्ल के इरादे से लोगों को कुचलने का आरोप है। वीडियो में दिखता है कि सड़क पर ट्रैफिक काफी स्लो है। इसके बाद भी जशनप्रीत सिंह तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाते हुए कई वाहनों को टक्कर मारता है। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 2022 में जशनप्रीत सिंह अवैध रूप से अमेरिकी सीमा में घुसा था। उसे बॉर्डर पैट्रोल एजेंट्स ने हिरासत में भी लिया था। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन प्रशासन के नियमों के चलते उसे छोड़ना पड़ा था। तब प्रशासन ने नियम बनाया था कि डिटेंशन पॉलिसी के अलावा भी लोगों को विकल्प होंगे और उनकी सुनवाई की जाएगी।

जशनप्रीत सिंह ने जिस ट्रक से यह हादसा किया है, उसके ही डैशकैम का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखता है कि वह एक एसयूवी में जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें सवार तीन लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान सामने नहीं आई है। इस हादसे में जशनप्रीत सिंह भी घायल है। इसके अलावा उसके साथ टायर चेंज करने में सहायता के लिए बैठा एक मैकेनिक भी घायल हुआ है।

पुलिस का कहना है कि जशनप्रीत सिंह ने ट्रैफिक में कोई ब्रेक नहीं लगाया और स्पीड भी जस की तस बनी रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नशे के प्रभाव में था और उसे होश ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके नशे में होने की पुष्टि मेडिकल टेस्ट में हो चुकी है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
International News International News In Hindi America अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।