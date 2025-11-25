एयरपोर्ट पर पाजामा और चप्पल पहनकर न आएं; अमेरिकी परिवहन सचिव ने क्यों की ये अपील?
अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने अमेरिकियों से हवाई यात्रा के दौरान पाजामा और चप्पल न पहनने की अपील की है। उन्होंने हवाई यात्रा में शिष्टाचार की नई भावना लाने का भी आह्वान किया है। सोमवार को न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर उक्त बातें कहीं।
अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने अमेरिकियों से हवाई यात्रा के दौरान पाजामा और चप्पल न पहनने की अपील की है। उन्होंने हवाई यात्रा में शिष्टाचार की नई भावना लाने का भी आह्वान किया है। सोमवार को न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर बोलते हुए डफी ने कहा कि उन्होंने हवाई यात्रियों में शिष्टाचार के स्तर में भारी गिरावट देखी है, इसी कारण व्यस्त छुट्टियों के यात्रा सीजन से पहले पूरे देश में एक शिष्टाचार अभियान शुरू करने की जरूरत महसूस हुई।
डफी ने यात्रियों से थोड़े सम्मान के साथ कपड़े पहनने की सलाह दी और कहा कि साधारण जींस और एक अच्छी शर्ट भी कहीं ज्यादा सभ्य लगती है। उन्होंने कहा कि आइये कोशिश करें कि एयरपोर्ट आने के लिए पाजामा और चप्पल न पहनें। उन्होंने आगे कहा कि पायलटों व फ्लाइट अटेंडेंट्स को 'कृपया' और 'धन्यवाद' कहना तथा साथी यात्रियों का सामान रखने में मदद करना जैसे छोटे-छोटे शिष्टाचार पूरे यात्रा अनुभव को सभी के लिए बेहतर बना सकते हैं।
सीन डफी के सपोर्ट में एक्सपर्ट
दूसरी ओर एक्सपर्ट भी डफी के विचार से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि हवाई अड्डे पर कपड़े फैशन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान दिखाने के लिए पहने जाने चाहिए। सैन एंटोनियो स्थित प्रोटोकॉल स्कूल ऑफ टेक्सास की संस्थापक डायने गॉट्समैन ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि पजामा केवल निजी जगहों तक सीमित रहने चाहिए।
वहीं पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट जैकलीन व्हिटमोर का कहना है कि जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, उसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। यह बात एनक्लोथ्ड कॉग्निशन (Enclothed Cognition) की अवधारणा से भी सिद्ध होती है, यानी कपड़े हमारी मानसिकता और आचरण को प्रभावित करते हैं।
व्हिटमोर ने कहा कि जब हम सोच-समझकर अच्छे कपड़े पहनने में समय देते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। दोनों विशेषज्ञों ने जोर दिया कि सही पोशाक का मतलब अमीरी-गरीबी या स्टेटस दिखाना नहीं है, बल्कि साथी यात्रियों के प्रति सम्मान जताना है।
व्हिटमोर ने आगे कहा कि बच्चों को थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन बड़ों को हवाई अड्डे को अपना लिविंग रूम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने का मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि खुद के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान दिखाना है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।