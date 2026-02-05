अमेरिकी शहर पर 'भारतीय कब्जे' का आरोप, फ्रिस्को में किस बात को लेकर विवाद; जानें
अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्रिस्को शहर में नगर परिषद की नियमित बैठक हुई। इस बैठक में तब विवाद शुरू हो गया, जब कुछ स्थानीय लोगों और भारतीय मूल के नागरिकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद दक्षिणपंथी समूहों ने H-1B वीजा कार्यक्रम में कथित धोखाधड़ी और 'शहर पर भारतीयों के कब्जे' जैसे आरोप लगाए। वहीं, भारतीय-अमेरिकी नागरिकों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी शहर के विकास में योगदान दे रही है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक 3 फरवरी को हुई थी। इस बैठक में ‘अमेरिका फर्स्ट’ टोपी लगाए कई लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यह जुटान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काइली कैंपबेल और मार्क प्लासियानो की अपील के बाद हुई थी, जिन्होंने उत्तर टेक्सास के लोगों से फ्रिस्को में भारतीय आबादी की बढ़ती संख्या के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया था।
स्थानीय नहीं थे अधिकांश प्रदर्शनकारी
डलास ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के के अनुसार, बैठक में हंगामा करने वाले कई लोग फ्रिस्को के रहने वाले नहीं थे। बताया गया कि वे H-1B वीजा कार्यक्रम में कथित अनियमितताओं और शहर में 'भारतीय प्रभाव' बढ़ने को लेकर विरोध जताने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ वक्ताओं ने शहर की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी को लेकर चिंता जताई और इसे स्थानीय समुदायों के लिए नुकसानदेह बताया।
शहर में भारतीय आबादी
नगर प्रशासन के एक सर्वे के अनुसार, फ्रिस्को में भारतीय और अन्य एशियाई मूल के लोग अब कुल आबादी का लगभग 33 प्रतिशत है, जबकि 2010 में यह आंकड़ा करीब 10 प्रतिशत था। वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार, जारी किए गए H-1B वीजा में से लगभग 75 प्रतिशत भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। इन आंकड़ों का हवाला देकर कुछ दक्षिणपंथी समूह वीजा कार्यक्रम में धोखाधड़ी के आरोप लगाने लगे।
इन आरोपों को उस समय और बल मिला, जब टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने H-1B पेशेवरों की भर्ती से जुड़े एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि फ्रिस्को नगर परिषद का वीजा जारी करने की प्रक्रिया पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उन लोगों ने परिषद पर अप्रत्यक्ष रूप से मिलीभगत के आरोप लगाए और हंगामा किया।
भारतीय-अमेरिकियों ने किया आरोपों का खंडन
बैठक में मौजूद कई भारतीय-अमेरिकी वक्ताओं ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया। इराक और अफगानिस्तान में सेवा दे चुके अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक शांथन टूडी ने कहा कि वीजा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि जब किसी समस्या को पूरे जातीय समुदाय से जोड़ दिया जाता है, तो नीति पर चर्चा खत्म हो जाती है और सामूहिक दोषारोपण शुरू हो जाता है।
वहीं, एक अन्य नागरिक मुनि जनगराजन ने कहा कि भारतीय परिवारों की मौजूदगी फ्रिस्को के लिए लाभकारी है। उनके अनुसार, घर खरीदने और टैक्स देने से शहर के पार्क, बुनियादी ढांचा और फ्रिस्को आईएसडी जैसे स्कूल जिलानों को मजबूती मिलती है, जिसका फायदा सभी बच्चों को होता है।
मेयर ने खुलकर किया समर्थन
वहीं, फ्रिस्को के मेयर जेफ चेनी ने भी भारतीय मूल के निवासियों के अधिकारों का समर्थन किया। द डलास मॉर्निंग न्यूज के अनुसार, उन्होंने कहा कि शहर विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, जैसे होली को मनाने पर गर्व करता है। चेनी ने कहा कि फ्रिस्को के अधिकांश निवासी कहीं न कहीं से आकर बसे हैं और नगर प्रशासन का उद्देश्य है कि जो भी यहां अपना घर बनाता है, वह खुद को सुरक्षित और स्वागतयोग्य महसूस करे।
