पड़ोसी के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में अमेरिका, रिपोर्ट में दावा- सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना

संक्षेप: अमेरिका ने पड़ोसी देश वेनेजुएला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो में एक युद्धपोत तैनात कर दिया है। वहीं मादुरो ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी सरकार द्वारा युद्ध छेड़ने का प्रयास बताया है।

Fri, 31 Oct 2025 09:58 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग तस्करी रोकने के अभियान के ऐलान के बाद से अमेरिका और पड़ोसी देश वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस बीच अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। खबरों के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य एक ड्रग कार्टेल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है।

मियामी हेराल्ड ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमले किसी भी समय हो सकते हैं। मामले से परिचित एक सूत्र ने बताया, 'मादुरो खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं और उन्हें जल्द ही पता चल सकता है कि अगर वे देश छोड़कर भागने का फैसला भी कर लें, तो भी वे भाग नहीं सकते।'

सेना ने हमलों का किया है अभ्यास

इससे पहले इस सप्ताह वेनेजुएला की ट्रंप को चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने गुरुवार को इस देश की सीमा के पास सुपरसोनिक बी 1 बमवर्षक विमान उड़ाए थे। कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सेना ने हमलों का भी अभ्यास किया है। यहां बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना, मरीन जवानों की तैनाती की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप मादुरो पर आरोप लगा चुके हैं कि वह विश्व के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्कर हैं और अमेरिका में नशीले पदार्थों की खेप भेज रहे हैं।

62 लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक अमेरिका की एक स्क्वाड्रन वर्तमान में प्यूर्टो रिको में तैनात है। कैरिबियन में अमेरिकी बल में 8 युद्धपोत, पी-8 समुद्री गश्ती विमान, एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और एक एफ-35 लड़ाकू स्क्वाड्रन भी सक्रिय हैं। दक्षिण अमेरिका के तटीय जलक्षेत्र में एक पनडुब्बी के सक्रिय होने की भी पुष्टि हुई है। हाल के हफ्तों में कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हमलों में इन नावों पर सवार कम से कम 62 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ये लोग मादक पदार्थ ले जा रहे थे। हालांकि वहां की सरकार का दावा है कि वे मछुआरे थे।

