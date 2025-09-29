450 KG वॉरहेड, 2500 KM रेंज; यूक्रेन को अमेरिका देगा टॉमहॉक मिसाइल, रूस ने पूछा- दागेगा कौन?

टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है। और इसका वॉरहेड 450 किलो तक है। यूरोप से लॉन्च होने पर यह मॉस्को के आसपास के इलाकों तक पहुंच सकती है। अब इस मिसाइल को लेकर एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन के उस अनुरोध पर विचार कर रहा है, जिसमें लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की मांग की गई है ताकि रूस को पीछे धकेला जा सके। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका का लक्ष्य है कि नाटो के यूरोपीय सदस्य राष्ट्र ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदें और फिर उन्हें यूक्रेन को हस्तांतरित कर दें। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए वेंस ने कहा कि हम कई यूरोपीय देशों के ऐसे प्रस्तावों पर गौर कर रहे हैं। जब उनसे यूक्रेन को मिसाइलें प्रदान करने के संभावित खतरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि अमेरिका के हितों के लिए क्या सही होगा। वेंस ने दोहराया कि अंतिम फैसला पूरी तरह से ट्रंप का होगा। दूसरी ओर रूस ने सवाल उठाया है कि इन मिसाइलों को कौन दागेगा?

वेंस ने आगे बताया कि ट्रंप प्रशासन अब यूरोप से अधिक जिम्मेदारी संभालने और अमेरिकी सहायता को सीमित रखने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने रूस को संदेश दिया कि वह शांति वार्ता की मेज पर लौटकर गंभीरता से बातचीत करे। बता दें कि टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है। और इसका वॉरहेड 450 किलो तक है। यूरोप से लॉन्च होने पर यह मॉस्को के आसपास के इलाकों तक पहुंच सकती है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान ट्रंप से मुलाकात में इस मुद्दे पर चर्चा की थी, और ट्रंप ने जवाब दिया था कि वे इस पर काम करेंगे।

उधर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के अंदर हमले करने योग्य मिसाइलों के लिए खुफिया जानकारी देते हैं, तो वे स्वयं को युद्ध में सीधे शामिल कर लेंगे। वेंस के बयानों पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रूस इन बयानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। पेस्कोव ने सवाल किया कि इन मिसाइलों को कौन दागेगा? क्या केवल यूक्रेनी सैनिक या अमेरिकी सैनिकों को भी इसमें भाग लेना पड़ेगा?