Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US to get 30 million to 50 million barrels oil from Venezuela Donald Trump says
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका को वेनेजुएला से मिलने जा रहा इतना तेल, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया?

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका को वेनेजुएला से मिलने जा रहा इतना तेल, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया?

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया है कि तेल से आने वाला पैसा राष्ट्रपति के तौर पर उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जाएगा।

Jan 07, 2026 07:10 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते सप्ताह वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बताया है कि आखिर अमेरिका को वेनेजुएला से कितना तेल मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल भेजने जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह उच्च गुणवत्ता वाला तेल होगा। ट्रंप ने लिखा, "वेनेजुएला में अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी, सैंक्शन्ड तेल देगी। यह तेल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा और यह पैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे कंट्रोल में होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जा सके।"

इसके अलावा वाइट हाउस शुक्रवार को वेनेजुएला तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में एक मीटिंग आयोजित करने जा रहा है, जिसमें वेनेजुएला पर चर्चा की संभावनाएं हैं। इन कंपनियों में एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।

वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार

गौरतलब है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबित कच्चे तेल का भंडार होने के बावजूद, यह औसतन केवल एक मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है। अमेरिका से तुलना की जाए तो बीते अक्टूबर के महीने में अमेरिका कौ औसत दैनिक उत्पादन 13.9 मिलियन बैरल था।

ये भी पढ़ें:ग्रीनलैंड की उलटी गिनती शुरू! मित्र देश में भी सेना भेजने की धमकी दे रहे ट्रंप
ये भी पढ़ें:मादुरो को पकड़ ट्रंप ने चल दिया कार्ड, अब जिनपिंग की बारी? चीन ने रोकी तेल खरीद

अगर अमेरिका लगभग 56 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर तेल ट्रेड करता है, तो ट्रंप की घोषणा के मुताबिक इसका मूल्य करीब 2.8 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक अमेरिका औसतन प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और संबंधित उत्पादों का उपयोग करता है। ऐसे में वेनेजुएला से मिलने वाला तेल करीब ढाई दिन की आपूर्ति के बराबर होगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
America International News In Hindi Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।