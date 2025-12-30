Hindustan Hindi News
भारत-पाकिस्तान के बीच नए साल में छिड़ सकता है संघर्ष, US थिंक टैंक की चेतावनी

भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी तनाव साल 2026 में सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है। इस बात की चेतावनी एक अमेरिकी थिंक टैंक ने दी है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष की आशंका जताई गई है।

Dec 30, 2025 03:15 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी तनाव साल 2026 में सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है। इस बात की चेतावनी एक अमेरिकी थिंक टैंक ने दी है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष की आशंका जताई गई है। इस थिंक टैंक ने अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का सर्वे किया है। यह थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर) है। सीएफएआर का कहना है कि दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना अमेरिकी हितों पर भी असर डाल सकती है। सीएफआर ने 2026 में होने वाले संघर्षों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की गई है।

मई में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर
गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में चार दिन तक लड़ाई चली थी। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में की गई थी। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य टकराव समाप्त करने पर राजी हुए थे।

जम्मू-कश्मीर से आई हैं रिपोर्ट्स
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर स्थित पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कई ठिकानों को नष्ट किया था। इसके बाद पाकिस्तान के तेवर थोड़े ठंडे पड़े हैं, लेकिन यदा-कदा उसके नेता गीदड़-भभकियां देते रहते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि हाल ही में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में 30 पाकिस्तानी आतंकी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं।

अफगानिस्तान पर क्या कहा
इसके अलावा सीएफआर रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके मुताबिक इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2026 में आपस में भिड़ सकते हैं। हालांकि इस लड़ाई का अमेरिकी हितों पर उतना ज्यादा असर पड़ने की आशंका नहीं है। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया समय काफी तनावपूर्ण रहा है। दोनों देशों के बीच अभी भी तलवार खिंची हुई है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान पर तीन पूर्वी प्रांतों में देर रात हवाई हमले करने का आरोप लगाया, जिसमें नौ बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए।

