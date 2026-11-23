अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने लगी थी। कई भारतीयों को जबरन अमेरिका से भारत भेज दिया गया। वहीं अब बच्चों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए।

अमेरिका में भारत के बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है। अवैध प्रवासियों पर ट्रंप सरकार की सख्ती के बीच हाल ही में सैकड़ों भारतीय बच्चों को लेकर बड़े खुलासा हुए हैं। बीते दिनों सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2023 से 1,389 भारतीय बच्चों को हिरासत में लिया गया है। इन बच्चों को अभी तक उनके देश वापस नहीं भेजा गया है।

यह खुलासा खुद अमेरिकी रिपोर्ट में ही हुआ है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीतियों की वजह से अमेरिका में यहां बिना किसी अभिभावक के रहने वाले भारतीय बच्चों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई है।

कितने भारतीय बच्चे हिरासत में लिए गए? अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में जहां अकेले रहने वाले 730 बच्चे थे, वहीं इनकी संख्या 2024 में घटकर 517 बच्चे हो गई। 2025 में महज 91 ऐसे बच्चे मिले। 2026 कि शुरुआत में अमेरिका ऐसे करीब 51 बच्चे थे। अक्टूबर आते आते स्थिति और बिगड़ गई। अब यहां केवल 2 बच्चे मिले हैं।

कितने भारतीयों को निकाल चुके हैं ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक हजारों भारतीयों को देश से चुके हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ‘अमेरिका फर्स्ट’ के नारे के साथ सत्ता में आए थे। उनके अहम चुनावी वादों में से एक अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेना था। शपथ लेते ही ट्रंप अपने इस वादे को पूरा करने में जुट गए। बीते साल उन्होंने हजारों की तादाद में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

जनवरी 2026 को न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अब तक करीब ढाई लाख लोगों को डिपोर्ट करवा दिया है। वहीं भारतीयों की बात करें तो ट्रंप ने अब तक 4800 लोगों को अमेरिका से निकाल दिया है। उन्होंने कई भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भी डिपोर्ट करवाया।