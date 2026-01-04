US strikes Venezuela Live: अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में 40 की मौत, मादुरो और उनकी पत्नी को डिटेंशन सेंटर ले गए

4 Jan 2026, 07:41:39 AM IST
US strikes on Venezuela LIVE updates: अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर यूएस ले जाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की घोषणा की और कहा कि मादुरो पर नार्को-टेररिज्म सहित गंभीर आरोप हैं, जिनका मुकदमा न्यूयॉर्क में चलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि US अब वेनेजुएला को अस्थायी रूप से संभालेगा और तेल संसाधनों पर नियंत्रण रखेगा। इस हमले में काराकस में कई धमाके हुए, जिससे नागरिक और सैन्य हताहत हुए हैं।
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राज्य टीवी पर संबोधन में इस कार्रवाई को अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रमण करार दिया और मादुरो व उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने मादुरो को देश का एकमात्र वैध राष्ट्रपति बताया और कहा कि वेनेजुएला कभी किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा। रोड्रिगेज ने अमेरिका से मादुरो के जीवित होने का सबूत मांगा और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस घटना से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है, रूस-चीन ने निंदा की जबकि कुछ देशों में जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पढ़ें ताजा अपडेट्स…
मादुरो और उनकी पत्नी को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया
US Venezuela Attack: राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ले जा रहे काफिले के बारे में माना जा रहा है कि वह DEA मुख्यालय से निकला और मैनहट्टन के वेस्टसाइड हाईवे पर उत्तर की ओर गया, फिर हेलीपोर्ट पर वापस लौटा। ऐसा समझा जाता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी फिर से हेलीकॉप्टर में सवार हुए ताकि उन्हें ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया जा सके। तीन हेलीकॉप्टर हडसन नदी के नीचे उड़ते हुए न्यूयॉर्क हार्बर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरे। अब ऐसा लगता है कि वे उतर चुके हैं और कानून प्रवर्तन वाहनों के काफिले में डिटेंशन सेंटर ले जाए गए हैं।
4 Jan 2026, 07:33:28 AM IST
अमेरिकी सैन्य हमले में वेनेजुएला में 40 लोग मारे गए
US strikes on Venezuela: न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य हमले में वेनेजुएला में 40 लोग मारे गए, जिनमें नागरिक और सैनिक शामिल हैं। यह जानकारी शुरुआती हताहत तक पहुंच रखने वाले वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी ने दी।