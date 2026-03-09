ईरान के खिलाफ युद्ध में हर दिन कितना खर्च कर रहा अमेरिका, रकम जान फटी रह जाएंगी आंखें

Hindustan Hindi News
Mar 09, 2026 09:23 pm ISTDeepak Mishra
ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा रखी है। ईरान के खिलाफ वह प्रतिदिन युद्ध में इतनी रकम खर्च कर रहा है जो छोटे-मोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। अनुमान है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका प्रतिदिन करीब 891 मिलियन डॉलर की रकम खर्च कर रहा है।

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा रखी है। ईरान के खिलाफ वह प्रतिदिन युद्ध में इतनी रकम खर्च कर रहा है जो छोटे-मोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। अनुमान है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका प्रतिदिन करीब 891 मिलियन डॉलर की रकम खर्च कर रहा है। पहले हफ्ते में ही अमेरिका का खर्च 6 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह आंकड़ा कई गुना तक पहुंच जाएगा।

पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि युद्ध का पहला हफ्ता करीब 6 बिलियन डॉलर का पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकनों को पहले से ही उम्मीद थी कि प्रशासन अधिक फंडिंग मांगेगा। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विश्लेषण ने पेंटागन के लक्ष्यों पर हमले और तैनात संसाधनों के खुलासे के आधार पर प्रति-दिन की लागत 891.4 मिलियन डॉलर बताई। थिंक टैंक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त अनुदान मांगने की जरूरत पड़ सकती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने 2000 के दशक में इराक और अफगानिस्तान युद्धों की शुरुआत में ऐसा ही किया था।

