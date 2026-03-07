Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरानी सैनिकों को वापस मत भेजना, श्रीलंका पर हुक्म चला रही ट्रंप सरकार; पाला बदलवाने की कोशिश

Mar 07, 2026 07:19 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलंबो
share Share
Follow Us on

अमेरिका ने श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत 'आईआरआईएस देना' को टॉरपीडो से डुबा दिया है। अब अमेरिका श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है कि वह बचे हुए ईरानी नौसैनिकों और चालक दल को वापस ईरान न भेजे।

ईरानी सैनिकों को वापस मत भेजना, श्रीलंका पर हुक्म चला रही ट्रंप सरकार; पाला बदलवाने की कोशिश

अमेरिका अब श्रीलंका सरकार पर दबाव डाल रहा है कि वह इस सप्ताह डुबाए गए ईरानी युद्धपोत के बचे हुए जीवित नौसैनिकों और श्रीलंकाई हिरासत में मौजूद दूसरे ईरानी जहाज के चालक दल को वापस ईरान न भेजे।

'आईआरआईएस देना' युद्धपोत को किया गया नष्ट

बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले से लगभग 19 समुद्री मील दूर ईरानी युद्धपोत 'आईआरआईएस देना' को टॉरपीडो से डुबा दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए, जबकि 32 नौसैनिकों को जीवित बचा लिया गया।

'देना' युद्धपोत पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भाग लेकर वापस ईरान लौट रहा था। नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमला करते समय युद्धपोत पूरी तरह से हथियारों से लैस था और अमेरिका ने स्ट्राइक से पहले कोई चेतावनी नहीं दी थी।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस टॉरपीडो हमले को शांत मौत का नाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा की गई यह इस तरह की पहली कार्रवाई है।

दूसरे ईरानी जहाज 'आईआरआईएस बुशहर' की स्थिति

गुरुवार को श्रीलंका ने एक अन्य नौसैनिक सहायक पोत 'आईआरआईएस बुशहर' से 208 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतारना शुरू किया। यह जहाज श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में फंस गया था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बुशहर को पूर्वी तट के एक बंदरगाह पर ले जाया जा रहा है और चालक दल के अधिकांश सदस्यों को कोलंबो के पास एक नौसेना शिविर में स्थानांतरित किया जा रहा है। अमेरिकी केबल के अनुसार, जब तक यह संघर्ष चलेगा तब तक यह जहाज श्रीलंका की हिरासत में ही रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि एक द्वीपीय देश होने के नाते इस चालक दल को शरण देना उनके देश की मानवीय जिम्मेदारी है।

अमेरिकी और इजरायली कूटनीतिक दबाव

रॉयटर्स द्वारा देखे गए अमेरिकी विदेश विभाग का आंतरिक दस्तावेज (केबल) 6 मार्च को जारी किया गया था। इस आंतरिक केबल में कई कूटनीतिक बातों का खुलासा हुआ है। कोलंबो में अमेरिकी दूतावास की प्रभारी जेन हॉवेल ने श्रीलंका सरकार पर जोर दिया है कि न तो बुशहर के चालक दल को और न ही देना युद्धपोत के 32 बचे हुए नौसैनिकों को वापस ईरान भेजा जाए।

अमेरिका ने श्रीलंका से यह भी कहा है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि ईरान इन बंदियों का इस्तेमाल किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए न कर सके। हॉवेल ने भारत और श्रीलंका के लिए नियुक्त इजरायली राजदूत को भी यह स्पष्ट किया कि इन लोगों को ईरान भेजने की कोई योजना नहीं है। इसके जवाब में इजरायली दूत ने पूछा कि क्या ईरानी चालक दल को दल-बदल यानी पाला बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:ईरान ने कैसे भेद दिए 7 US ठिकाने, यूक्रेन का बदला मिडिल ईस्ट में ले रहे पुतिन?
ये भी पढ़ें:संकट में फंसा ईरान तो भारत ने की मदद, ईरानी युद्धपोत को कोच्चि में दी शरण
ये भी पढ़ें:ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, 60 रुपए बढ़ गए दाम

शवों की वापसी पर श्रीलंका का बयान

श्रीलंका के स्वास्थ्य और जनसंचार उप मंत्री, हंसका विजेमुनि ने बुधवार को बताया कि ईरान (तेहरान) ने कोलंबो से 'देना' युद्धपोत पर मारे गए लोगों के शवों को वापस भेजने में मदद मांगी है। हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग, श्रीलंकाई राष्ट्रपति कार्यालय या इजरायली दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Donald Trump iran america war International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।