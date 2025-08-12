कहीं देर न हो जाए, भूख से बिलख रहे बच्चों तक रोशनी पहुंचाएं पोप; गाजा जाएं, US सिंगर की भावुक अपील

65 वर्षीय पॉप सिंगर ने लिखा है कि आप ऐसे अकेले शख्स हैं जिन्हें वहां प्रवेश से रोका नहीं किया जा सकता। मासूम बच्चों को बचाने के लिए हमें मानवीय द्वार पूरी तरह से खोलने की जरूरत है। अब और समय नहीं है। मैडोना ने आगे लिखा है, कृपया कहिए कि आप जाएंगे।

अमेरिकी पॉप सिंगर मैडोना ने पोप लियो XIV से अनुरोध किया है कि वे युद्धग्रस्त गाजा जाएं और वहां संकटग्रस्त बच्चों तक अपनी रोशनी पहुँचाएं। मैडोना ने सोशल मीडिया पर पोप को एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने गाजा में बच्चों की पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए गाजा जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पोप जल्द वहां पहुंचकर भय-भूख से तड़प रहे बच्चों को रोशनी पहुंचाएं।

मैडोना ने लिखा, "परम पूज्य फादर, कृपया गाजा जाएँ और बच्चों तक अपनी रोशनी पहुँचाएँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक माँ होने के नाते, मैं उनकी पीड़ा नहीं देख सकती। दुनिया के बच्चे सबके हैं।" 65 वर्षीय गायिका ने आगे लिखा, "आप हममें से अकेले हैं जिन्हें वहां प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए हमें मानवीय द्वार पूरी तरह से खोलने की ज़रूरत है। अब और समय नहीं है।" मैडोना ने आगे लिखा है, “कृपया कहिए कि आप जाएंगे।”

इजरायल को दुनिया का ऊर्जा केंद्र कहती हैं मौडोना मैडोना ने 2005 में अनौपचारिक रूप से अपने नाम में 'एस्तेर' जोड़ लिया था। हालांकि, वह कुछ यहूदी त्योहार मनाती हैं, लेकिन वह यहूदी नहीं हैं। 65 वर्षीय गायिका, शब्बत के कारण शुक्रवार की रात और शनिवार को प्रस्तुति नहीं देतीं । वह इजरायल को "दुनिया का ऊर्जा केंद्र"कहती रही हैं। मैडोना का तेल अवीव में भी एक घर है। उन्होंने इस देश में तीन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं।