13 लाख सैनिकों के वेतन तक पर आफत, अमेरिका में ‘शटडाउन’ ने बढ़ाई ट्रंप सरकार की मुश्किलें

संक्षेप: अमेरिका में मौजूदा सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। देश में लाखों कर्मचारियों को पहले ही बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस बीच 4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली खाद्य सहायता भी शुक्रवार तक ठप पड़ सकती है।

अमेरिका में संघीय सरकार के दूसरे सबसे लंबे ‘शटडाउन’ को खत्म करने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। लाखों अमेरिकी हर रोज खाद्य सहायता खोने, सरकारी कर्मचारियों को वेतन ना मिलने और हवाई अड्डों पर बढ़ती देरी जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहीं संसद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस की मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद जल्द समाधान की संभावना नहीं दिख रही है।

अब हाल ही में देश के सबसे बड़े संघीय कर्मचारी संघ ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज’ के अध्यक्ष एवरेट केली ने कांग्रेस से तुरंत वित्त पोषण विधेयक पारित करने की अपील की है ताकि कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जा सके। एवरेट केली ने कहा है, ‘‘अब साफ-सुथरा प्रस्ताव पारित कर इस शटडाउन को खत्म किया जाए, आधे-अधूरे कदम नहीं चलेंगे।’’

बहरहाल डेमोक्रेटिक सांसद अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, खासकर वे जिनके राज्यों में अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। वर्जीनिया के सीनेटर टिम केन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय वाइट हाउस से कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी रोकने की प्रतिबद्धता चाहते हैं। डेमोक्रेट्स यह भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा (एफोर्डेबल केयर एक्ट) के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई जाए।

13 लाख सैनिकों को वेतन न मिलने का खतरा इधर ‘शटडाउन’ बढ़ने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। एक तरफ जहां करीब 13 लाख सैनिकों को शुक्रवार तक वेतन न मिलने का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ करीब 4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली खाद्य सहायता भी शुक्रवार के बाद ठप पड़ सकती है। इस बीच अमेरिकी हवाई को यात्रा भी संकट बढ़ता जा रहा है। सोमवार को देश भर में लगभग 7,000 उड़ानें विलंबित रहीं।