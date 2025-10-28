Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US shutdown Pressure builds on Congress to end shutdown Trump govt in deadlock
13 लाख सैनिकों के वेतन तक पर आफत, अमेरिका में ‘शटडाउन’ ने बढ़ाई ट्रंप सरकार की मुश्किलें

13 लाख सैनिकों के वेतन तक पर आफत, अमेरिका में ‘शटडाउन’ ने बढ़ाई ट्रंप सरकार की मुश्किलें

संक्षेप: अमेरिका में मौजूदा सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। देश में लाखों कर्मचारियों को पहले ही बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस बीच 4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली खाद्य सहायता भी शुक्रवार तक ठप पड़ सकती है।

Tue, 28 Oct 2025 12:36 PMJagriti Kumari भाषा, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका में संघीय सरकार के दूसरे सबसे लंबे ‘शटडाउन’ को खत्म करने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। लाखों अमेरिकी हर रोज खाद्य सहायता खोने, सरकारी कर्मचारियों को वेतन ना मिलने और हवाई अड्डों पर बढ़ती देरी जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहीं संसद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस की मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद जल्द समाधान की संभावना नहीं दिख रही है।

अब हाल ही में देश के सबसे बड़े संघीय कर्मचारी संघ ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज’ के अध्यक्ष एवरेट केली ने कांग्रेस से तुरंत वित्त पोषण विधेयक पारित करने की अपील की है ताकि कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जा सके। एवरेट केली ने कहा है, ‘‘अब साफ-सुथरा प्रस्ताव पारित कर इस शटडाउन को खत्म किया जाए, आधे-अधूरे कदम नहीं चलेंगे।’’

बहरहाल डेमोक्रेटिक सांसद अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, खासकर वे जिनके राज्यों में अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। वर्जीनिया के सीनेटर टिम केन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय वाइट हाउस से कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी रोकने की प्रतिबद्धता चाहते हैं। डेमोक्रेट्स यह भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा (एफोर्डेबल केयर एक्ट) के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई जाए।

13 लाख सैनिकों को वेतन न मिलने का खतरा

इधर ‘शटडाउन’ बढ़ने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। एक तरफ जहां करीब 13 लाख सैनिकों को शुक्रवार तक वेतन न मिलने का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ करीब 4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली खाद्य सहायता भी शुक्रवार के बाद ठप पड़ सकती है। इस बीच अमेरिकी हवाई को यात्रा भी संकट बढ़ता जा रहा है। सोमवार को देश भर में लगभग 7,000 उड़ानें विलंबित रहीं।

ये भी पढ़ें:सरकारी कर्मचारियों पर गिरी अमेरिकी शटडाउन की गाज, बड़े पैमाने पर शुरू हुई छंटनी

जानकारी के मुताबिक शट डाउन की वजह से लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रकों और 50,000 परिवहन सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने आगाह किया है कि मंगलवार को नियंत्रकों को अपना पहला पूरा वेतन नहीं मिलने के कारण उड़ानों में और रुकावटें आएंगी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump America International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।