ट्रंप ने ही नहीं होने दी अमेरिका और भारत की डील, और भी लोग शामिल; लीक ऑडियो से खुलासा

संक्षेप: India-US Trade Deal: लीक हुए ऑडियो टेप में अमेरिकी सीनेटर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सांसद आने वाले मिड टर्म चुनावों को लेकर चिंतित हैं।

भारत और अमेरिका के बीच एक वक्त बेहद करीब नजर आ रही ट्रेड डील फिलहाल कई महीनों से अटकी हुई है। दोनों देशों के बीच हुई राउंड की वार्ता के बाद इसे लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी अमेरिकी सीनेटर ने इसे लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में अमेरिकी सांसद टेड क्रूज की लीक्ड ऑडियो का हवाला देते हुए यह खुलासा हुआ है कि आखिर यह डील क्यों अटकी हुई है और भारत और अमेरिका के बीच तनाव के पीछे असली विलेन कौन है।

एक्सियोस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद क्रूज ने कुछ पार्टी डोनर्स के साथ फोन कॉल पर बातचीत की थी। कथित तौर पर इसी बातचीत का ऑडियो लीक हो गया है। बातचीत के दौरान टेड क्रूज ने वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इस समझौते के पटरी से उतर जाने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को भी भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए दोषी ठहराया।

नवारो और जे डी वेंस असली विलेन क्रूज के फोन कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर ने समर्थकों से कहा कि वह भारत के साथ व्यापार समझौता पक्का करने के लिए वाइट हाउस से लड़ रहे हैं। जब एक डोनर ने उनसे पूछा कि अमेरिकी प्रशासन में कौन इस समझौते का विरोध कर रहा है, तो क्रूज ने नवारो, जे डी वेंस और ट्रंप का भी नाम लिया। लाइव हिन्दुस्तान स्वतंत्र रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। बता दें कि ट्रंप के सलाहकार नवारो और वेंस कई मौकों पर भारत-विरोधी बयान दे चुके हैं और उन्होंने भारत पर रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए मोटा टैरिफ लगाए जाने का भी समर्थन किया है।

टैरिफ पर किया था आगाह रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज ने यह भी कहा कि उन्होंने और कई रिपब्लिकन सीनेटरों ने पिछले साल अप्रैल में दुनिया भर के देशों पर लिबरेशन डे टैरिफ लगाने से ट्रंप को रोकने की कोशिश की थी।क्रूज ने ट्रंप को चेतावनी दी कि टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकियों को काफी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी हार का सामना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने इन सांसादों को चुप करा दिया था।