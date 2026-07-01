भारत साथ ले जाता हूं, लेकिन चीन...; अमेरिकी सिनेटर ने मोबाइल से समझाया 'ट्रस्ट फैक्टर'
अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स ने कहा कि चीन की यात्रा पर वे अपना फोन वाशिंगटन में छोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली या भारत की किसी भी यात्रा पर बिना किसी संकोच के फोन साथ ले जाते हैं। जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा...
अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स ने भारत और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन यात्रा पर वे अपना फोन वाशिंगटन में छोड़ देते हैं, लेकिन भारत की किसी भी यात्रा पर फोन बिना किसी झिझक के साथ रखते हैं। मंगलवार को वाशिंगटन में यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर डेन्स ने इस उदाहरण के जरिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका को भारत जैसे विश्वसनीय साझेदार के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए।
फोन मेरे साथ बीजिंग नहीं जाता
इस दौरान डेन्स ने स्पष्ट कहा कि जब मैं चीन जाता हूं तो फोन मेरे साथ बीजिंग नहीं जाता। यह वाशिंगटन डीसी में मेरी डेस्क पर रहता है। लेकिन जब मैं दिल्ली या भारत में कहीं भी जाता हूं तो फोन मेरे साथ होता है। उन्होंने इस बात को भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तर के विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि चीन के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए हमें उच्च भरोसे वाले साझेदार की जरूरत है।
सीनेटर ने आगे कहा कि अमेरिका चीन से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, बल्कि विश्वसनीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए रणनीतिक जोखिम कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जोर दिया है कि इसमें भारत की भूमिका केंद्रीय है। अमेरिका-भारत संबंध न सिर्फ दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारत ही कर सकता है चीन की बराबरी
डेन्स ने बताया कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो पैमाने और नवाचार के मामले में चीन की बराबरी कर सकता है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि दुनिया में सिर्फ एक देश है जो चीन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के आकार और पैमाने की बराबरी कर सकता है और वह है भारत, जो अमेरिका के साथ काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत-अमेरिका साझेदारी ही हमारी एकमात्र उम्मीद है।
डेन्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चीन यात्रा के दौरान उनकी टीम ने सभी चीनी उपहार और स्मृति चिन्ह वाशिंगटन वापसी से पहले छोड़ दिए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हुई थी। तब अमेरिका की ओर साफ-साफ कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन डेन्स के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल डेन्स का बयान इस वक्त चर्चा में है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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