भारत-चीन को बताया 'असली दोषी', रूस बिल पर अमेरिकी सीनेटर का बड़ा हमला

इस बिल के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के प्रोडक्ट पर अमेरिका में 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ेगा।

रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिकी संसद ने एक बेहद कड़ा और विवादित प्रतिबंध विधेयक प्रक्रियागत वोटिंग में पास कर दिया है। अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने खुलकर कहा है कि इस कानून का मुख्य निशाना भारत और चीन हैं, जो रूसी ऊर्जा खरीदकर मॉस्को की सैन्य ताकत और जंग को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं।

इस बिल के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के प्रोडक्ट पर अमेरिका में 100 प्रतिशत तक टैरिफ (शुल्क) लगाया जा सकता है।

सीनेट में भारी बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति में लाए गए 'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026' पर सीनेट में 86-12 से क्लोजर मोशन पास हुआ।

गौरतलब है कि 11 जुलाई को सीनेटर ग्राहम के निधन के बाद यह मतदान उसी दिन हुआ, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन पहुंचे थे। जेलेंस्की ने ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी शिरकत की।

"मित्र देशों को नुकसान नहीं पहुंचेगा" प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सीनेटर रोजर विकर ने दो टूक शब्दों में कहा, "इस कानून का मसौदा बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है, ताकि हमारे सहयोगी देशों पर इसका कोई बुरा असर न पड़े, बल्कि इसका सीधा असर चीन और भारत पर पड़े।"

उन्होंने भारत और चीन पर हमला बोलते हुए कहा, "आइए बिल्कुल साफ बात करते हैं। इस पूरे मामले में चीन और भारत ही मुख्य कसूरवार हैं। वे रूस का अधिकांश तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस की जंग की मशीन को ईंधन मिल रहा है। इसके अलावा वे दुनिया में कहीं भी हमारे हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं।"

भारत और वैश्विक बाजार पर असर 100% तक टैरिफ का प्रावधान: अगर यह विधेयक पूरी तरह से कानून का रूप लेता है, तो अमेरिकी प्रशासन के पास भारत और चीन से आने वाले सामानों पर भारी आयात शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार आ जाएगा।