ट्रंप-मचाडो बैठक से पहले अमेरिका का बड़ा ऐक्शन, वेनेजुएला का तेल टैंकर 'वेरोनिका' जब्त

Jan 15, 2026 10:12 pm IST
अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह टैंकर वेनेजुएला से जुड़ा हुआ है। यह कार्रवाई वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा चलाई जा रही व्यापक मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मोटर टैंकर वेरोनिका पहले वेनेजुएला के जल क्षेत्र से गुजर चुका था और वह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रतिबंधित जहाजों के लिए निर्धारित कैरेबियन क्षेत्र की क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहा था।

यह घटना ट्रंप और वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक से ठीक पहले हुई है। यह बैठक अमेरिका द्वारा मचाडो के पुराने प्रतिद्वंद्वी निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद उनकी पहली आमने-सामने मुलाकात है। ट्रंप ने पहले मचाडो को 'स्वतंत्रता सेनानी' कहा था, लेकिन मादुरो को हटाने के बाद उन्हें वेनेजुएला का नेतृत्व सौंपने के विचार को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें घरेलू स्तर पर पर्याप्त समर्थन नहीं है। ट्रंप को प्रस्तुत सीआईए के एक गोपनीय रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि मादुरो के वफादार, जिनमें डेल्सी रोड्रिगेज़ शामिल हैं, स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

बताया जा रहा है कि अमेरिका ने और अधिक जहाजों को जब्त करने की योजना बनाई है। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े दर्जनों अन्य टैंकरों के खिलाफ अदालती वारंट के लिए आवेदन किया है, क्योंकि वाशिंगटन दक्षिण अमेरिकी देश में तेल शिपमेंट पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। अब तक जब्त किए गए अधिकांश जहाज या तो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में थे या 'शैडो फ्लीट' (छिपे हुए बेड़े) का हिस्सा थे, जो ईरान, रूस या वेनेजुएला जैसे प्रमुख प्रतिबंधित उत्पादकों से तेल की तस्करी के लिए अपनी उत्पत्ति छिपाते हैं।

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
