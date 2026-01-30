'अगर परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया तो...', ईरान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी

संक्षेप: पीट हेगसेथ ने हालिया सफल ऑपरेशन का हवाला देते हुए वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को इतिहास की सबसे सफल छापेमारी बताई। उन्होंने कहा कि कोई अन्य सेना ऐसा जटिल ऑपरेशन नहीं कर सकती।

यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि तेहरान अगर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपेक्षाओं के अनुसार कोई भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट बैठक में दिए गए बयान में हेगसेथ ने कहा, 'अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ा रहा है और क्षेत्र में निवारक शक्ति को दोबारा स्थापित कर रहा है।' उन्होंने ईरान से परमाणु क्षमता हासिल न करने की अपील करते हुए जोर दिया, 'उन्हें परमाणु क्षमता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। हम युद्ध विभाग से राष्ट्रपति जो उम्मीद करते हैं, उसे देने के लिए तैयार हैं।'

पीट हेगसेथ ने हालिया सफल ऑपरेशन का हवाला देते हुए वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को विश्व इतिहास की सबसे सफल छापेमारी बताई। उन्होंने कहा कि कोई अन्य सेना ऐसा जटिल ऑपरेशन नहीं कर सकती और कोई अन्य राष्ट्रपति अपने सैनिकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं देता। इस कार्रवाई को उन्होंने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी संकल्प का मजबूत संदेश बताया। सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने जोर दिया कि जब ट्रंप बोलते हैं तो वे गंभीरता से काम करते हैं।