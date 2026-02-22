ट्रंप के 'घर' तक पहुंचा खतरा, मार-ए-लागो में घुसपैठ की कोशिश; सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो के सुरक्षित परिसर में एक हथियारबंद व्यक्ति ने अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो के सुरक्षित परिसर में एक हथियारबंद व्यक्ति ने अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की। घटना फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थित मार-ए-लागो के उत्तरी द्वार पर हुई, जहां संदिग्ध व्यक्ति को शॉटगन और ईंधन का डिब्बा लिए हुए देखा गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार की सुबह करीब 1:30 बजे हुई। सीक्रेट सर्विस एजेंटों और पाम बीच काउंटी शेरिफ के एक डिप्टी ने मिलकर संदिग्ध पर गोली चलाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक संदिग्ध का नाम और पहचान नहीं बताया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध की उम्र करीब 20 वर्ष है।
बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर सप्ताह के अंत में मार-ए-लागो में जाते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं, लेकिन इस घटना के समय वे वाइट हाउस में मौजूद थे। शनिवार रात को फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ वाइट हाउस में थीं।
बता दें कि ट्रंप को पहले भी जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे (उनके दाहिने कान में गोली लगी थी)। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को वेस्ट पाम बीच में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास, जब वे गोल्फ खेल रहे थे, तब एक राइफलधारी व्यक्ति (रायन राउथ) को झाड़ियों में छिपे हुए पकड़ा गया था। उसे इस महीने की शुरुआत में (फरवरी 2026 में) आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
