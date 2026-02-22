Hindustan Hindi News
ट्रंप के 'घर' तक पहुंचा खतरा, मार-ए-लागो में घुसपैठ की कोशिश; सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया

Feb 22, 2026 08:17 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो के सुरक्षित परिसर में एक हथियारबंद व्यक्ति ने अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो के सुरक्षित परिसर में एक हथियारबंद व्यक्ति ने अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की। घटना फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थित मार-ए-लागो के उत्तरी द्वार पर हुई, जहां संदिग्ध व्यक्ति को शॉटगन और ईंधन का डिब्बा लिए हुए देखा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार की सुबह करीब 1:30 बजे हुई। सीक्रेट सर्विस एजेंटों और पाम बीच काउंटी शेरिफ के एक डिप्टी ने मिलकर संदिग्ध पर गोली चलाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक संदिग्ध का नाम और पहचान नहीं बताया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध की उम्र करीब 20 वर्ष है।

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर सप्ताह के अंत में मार-ए-लागो में जाते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं, लेकिन इस घटना के समय वे वाइट हाउस में मौजूद थे। शनिवार रात को फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ वाइट हाउस में थीं।

बता दें कि ट्रंप को पहले भी जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे (उनके दाहिने कान में गोली लगी थी)। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को वेस्ट पाम बीच में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास, जब वे गोल्फ खेल रहे थे, तब एक राइफलधारी व्यक्ति (रायन राउथ) को झाड़ियों में छिपे हुए पकड़ा गया था। उसे इस महीने की शुरुआत में (फरवरी 2026 में) आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

