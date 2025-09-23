US Secret Service busts imminent telecommunications threat in New York अमेरिका में होने वाला था दूरसंचार हमला? UNGA बैठक से पहले US सीक्रेट सर्विस का बड़ा एक्शन, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़US Secret Service busts imminent telecommunications threat in New York

अमेरिका में होने वाला था दूरसंचार हमला? UNGA बैठक से पहले US सीक्रेट सर्विस का बड़ा एक्शन

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कTue, 23 Sep 2025 07:17 PM
अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। एजेंसी ने एक साइबर-टेलीकॉम खतरे को विफल कर दिया। एजेंसी ने 300 से अधिक सिम सर्वर और लगभग एक लाख सिम कार्ड जब्त किए। जानकारी के अनुसार, ये सभी सामग्री अमेरिकी अधिकारियों को लक्ष्य बनाने के उद्देश्य से टेलीकॉम-आधारित धमकियों और संभावित हमलों के लिए उपयोग में ली जा रही थीं।

सीक्रेट सर्विस के मुताबिक, यह नेटवर्क अज्ञात फोन धमकियों के अलावा कई तरह के टेलीकॉम हमलों के लिए सक्षम था। इसमें सेल टावरों को बंद करना, डिनायल-ऑफ-सर्विस अटैक और अपराधी समूहों तथा संभावित राष्ट्र-राज्य प्रायोजित तत्वों के बीच एन्क्रिप्टेड तथा गोपनीय संवाद की सुविधा शामिल थी। एजेंसी ने खुलासा किया कि ये उपकरण न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक से केवल 35 मील दूर के इलाके में पाए गए। संभावित टेलीकॉम हमलों को देखते हुए एजेंसी ने तत्काल कार्रवाई की।

सीक्रेट सर्विस के निदेशक शॉन करन ने बताया कि देश की टेलीकॉम प्रणाली को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाला यह नेटवर्क बड़ा खतरा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में ऐसे सेलुलर संचार के संकेत प्राप्त हुए हैं, जो कुछ राष्ट्र-राज्य समर्थित संगठनों और संघीय एजेंसियों की निगरानी सूची में शामिल लोगों से संबंधित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस की एडवांस्ड थ्रेट इंटरडिक्शन यूनिट इस जांच का नेतृत्व संभाल रही है, जो उच्च-स्तरीय खतरों से निपटने के उद्देश्य से स्थापित एक विशेष इकाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान तथा न्यूयॉर्क के संचार तंत्र में व्यवधान की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस इकाई ने उपकरणों को तुरंत नष्ट कर दिया।

