Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

US-ईरान में फिर जंग? होर्मुज पर भी मंडराने लगे संकट के बादल; अमेरिका ने दूसरी बार किया हमला

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। अमेरिका ने शनिवार को दूसरी बार ईरान पर हमला किया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान समझौते को नहीं मानता तो उसे मिटा दिया जाएगा।

US-ईरान में फिर जंग? होर्मुज पर भी मंडराने लगे संकट के बादल; अमेरिका ने दूसरी बार किया हमला

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के एक सप्ताह के बाद ही फिर से दोनों ओर से हमले शुरू हो गए हैं। होर्मुज में एक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दूसरी बार ईरान पर हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच हुआ समझौता खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है।

यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ के निर्देशों परकिए गए हैं। ईरान ने सीजफायर के नियमों का पालन नहीं किया है और इसीलिए उसे जवाब दिया गया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान के हमले के जवाब में यह अटैक किया गया है। ईरान को सीजफायर समझौते को मानने का मौका दिया गया लेकिन उसने पनामा के झंडे वाले जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी

रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि सिरिक आइलैंड के पास धमाके की आवाजें सुनाई दीं। यह होर्मुज के पास ही स्थित है। इसके अलावा कई मिसाइलों से केश्म आइलैंड के गांवों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका बड़ा सैन्य अभियान चलाएगा। इसके बाद ईरान नेस्तनाबूत हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:दुबई में मिसाइल हमले की चेतावनी का अलर्ट, ईरान ने होर्मुज से लौटा दिए तीन जहाज

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमिरिकी विमान कभी भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर सकते हैं। अगर ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो बहुत बुरा होगा। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कभी अक्ल नहीं आएगी। अगर यही चलता रहा तो ऐसा दिन आएगा कि हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसका परिणाम यह होगा कि ईरान खत्म हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:धोखा दोगे तो धो देंगे! ईरान ने मिसाइलें ठोक दी खुली धमकी

दो दिन में ही दो बार हुआ हमला

बता दें कि दो दिन के अंदर ही दो बार अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। दरअसल ईरान ने दूसरी बार एक शिप को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा और फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिरने लगीं। CENTCOM ने दावा किया की ईरान के ड्रोन और मिसाइल के स्टोरेज के साथ ही रडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ जिस समझौते पर साइन हुए हैं, हम उसे मान रहे हैं। लेकिन अगर वे अपनी तरफ से ही समझौते का उल्लंघन करते हैं तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वह चुप नहीं बैठेगा और माकूल जवाब देगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।