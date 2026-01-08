Hindustan Hindi News
अमेरिकी चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हमला, गोलीबारी में 2 की मौत, कई घायल

अमेरिकी चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हमला, गोलीबारी में 2 की मौत, कई घायल

संक्षेप:

पुलिस ने बताया है कि सॉल्ट लेक सिटी के पास एक चर्च के बाहर अंतिम संस्कार के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Jan 08, 2026 10:20 am IST
अमेरिका की एक चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हमला हुआ है। बुधवार रात हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बुधवार देर रात हमलावर ने सॉल्ट लेक सिटी के पास एक चर्च के बाहर अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं।

पुलिस ने बताया है कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हमलावर या हमले के संभावित मकसद के बारे में फिलहाल कोई जानकारी जारी नहीं की गई है।

