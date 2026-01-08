Hindi Newsविदेश न्यूज़US Salt Lake City church funeral several people shot dead
अमेरिकी चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हमला, गोलीबारी में 2 की मौत, कई घायल
संक्षेप:
पुलिस ने बताया है कि सॉल्ट लेक सिटी के पास एक चर्च के बाहर अंतिम संस्कार के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।
Jan 08, 2026 10:20 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
अमेरिका की एक चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हमला हुआ है। बुधवार रात हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बुधवार देर रात हमलावर ने सॉल्ट लेक सिटी के पास एक चर्च के बाहर अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं।
पुलिस ने बताया है कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हमलावर या हमले के संभावित मकसद के बारे में फिलहाल कोई जानकारी जारी नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।