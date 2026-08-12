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USS अब्राहम लिंकन से कूदने की कोशिश कर रहे अमेरिकी सैनिक, ईरान युद्ध से हालत हुई खराब

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान युद्ध में फंसे अमेरिका के लिए सिरदर्द बढ़ गया है। USS अब्राहम लिंकन पर तैनात सैनिक अब तनाव से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिक पिछले 230 से ज्यादा दिनों से जहाज पर हैं और कैरियर भी लगातार पानी में ही है। ईरानी हमलों की आशंका ने चीजें और खराब कर दी हैं।

US sailor attempts to jump off USS Abraham Lincoln
USS अब्राहम लिंकन के जहाज पर मौजूद सैनिक तनाव में

पश्चिम एशिया की जंग अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। कुछ हफ्तों में ईरान की सत्ता पलटकर इतिहास बदलने का सपना देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी नौसेना के USS अब्राहम लिंकन नामक एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच समंदर में करीब 230 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जहाज लगातार ईरानी ड्रोन्स का भी सामना कर रहा है। इसकी वजह से वहां पर मौजूद सैनिकों की हालात लगातार खराब हो रही है। कई सैनिकों के परिवारों ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जहाज पर सैनिक तनाव से गुजर रहे हैं।

होर्मुज की सुरक्षा के लिए तैनात अब्राहम लिंकन जहाज लगातार समुद्र में ही मौजूद है। वैसे तो सामान्य रूप से भी यह जहाज समंदर में ही रहता है, लेकिन वह बीच-बीच में तटों के पास रुकता रहता है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वह लगातार ही सेल कर रहा है। होर्मुज पर नाकेबंदी के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन के साथ 20 से ज्यादा युद्धपोत भी मौजूद हैं। ऐसे में इन पर हजारों की संख्या में सैनिक भी तैनात है।

लगातार डर की आशंका में हैं अमेरिकी सैनिक

अमेरिकी मीडिया आउटलेट मिलिट्री टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार थका देने वाले युद्ध और हर पल हमले के डर ने अमेरिकी सैनिकों के तनाव को बढ़ा दिया है। कैरियर पर तैनात एक सैनिक की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने जहाज से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। एनाबेले लोमा नामक इस महिला ने कहा, "वह डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें 'डिसऑनरबल डिस्चार्ज' (बेइज़्ज़ती के साथ नौकरी से निकाला जाना) मिल जाएगा।"

लोमा ने कहा कि उन्हें जहाज के लोकपाल द्वारा कथित घटना के बारे में सूचित किया गया था। हालाँकि, उन्हें अमेरिकी नौसेना से कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उनके पति को अब ''मेडिकल होल्ड'' पर रखा गया है. इसका मतलब है कि सैनिक को मेडिकल कारणों से निगरानी में रखा गया है.

करीब छह लोगों ने की डेक से कूदने की कोशिश

एक अन्य समाचार आउटलेट, द क्रैडल ने बताया कि अब्राहम लिंकन पर सवार कम से कम छह नाविकों ने पानी में कूदने की कोशिश की थी। एक अन्य घटना में, एक सैनिक की पत्नी ने भी ऐसी ही घटना का जिक्र किया। मारिया रोड्रिग्ज नामक महिला ने बताया कि उसके पति अब्राहम लिंकन पर ही तैनात हैं। रोड्रिग्ज ने कहा कि उनके पति ने बताया कि कैसे एक सैनिक पानी की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे खींचकर वापस डेक पर लाया। रोड्रिग्ज ने कहा, "मेरे पति ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का एड्रेनालाईन महसूस नहीं किया था, और वह (सैनिक) तक समय पर पहुंचने में सक्षम होने के लिए बहुत आभारी थे।"

अब्राहम लिंकन पर खाना खत्म होने की कगार पर

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने अपने परिवारों से जहाज पर मौजूद खाने की कमी और हमलों की वजह से टूट चुके शौचायलों के बारे में भी बात की। सैनिकों के मुताबिक, मई में उनकी तैनाती खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है।

गौरतलब है कि अमेरिकी नौसेना का यह ताकतवर जहाज पिछले साल नवंबर से पानी में है। बाद में इसे एशिया भेजा गया था। आम तौर पर जहाज के रखरखाव और मरम्मत के लिए उसे बंदरगाहों पर भेजा जाता है। लेकिन चूंकि ईरान के साथ हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जहाज लगातार पानी में है। ऐसे में सैनिक लगातार परेशान हो रहे हैं।

हालांकि अमेरिका नौसेना की सैनिकों के परिवारों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। उसने बस इतना कहा है कि हर नाविक की "मानसिक तैयारी" पर लगातार नज़र रखी जा रही है।

पिछले हफ्ते सैन डिएगो में हुई एक बैठक में जब करीब 200 परिवार के सदस्य शामिल हुए, तो अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ के सामने ये मुद्दे उठाए गए। हालांकि अमेरिकी नौसेना के अधिकारी ने कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि USS अब्राहम लिंकन की जगह USS थियोडोर रूजवेल्ट को भेजा जाएगा। लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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