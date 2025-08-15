पुतिन से मिलने के लिए अलास्का रवाना हुए ट्रंप

Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए अलास्का रवाना हो गए हैं। यह बैठक अलास्का के एंकोरेज में होने वाली है। इससे पहले ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक से कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। इस बैठक पर यूक्रेन और यूरोपीय देश सहित पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि उनका अनुमान है कि अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक के असफल होने की 25 प्रतिशत संभावना है। फॉक्स न्यूज़ रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि पुतिन के साथ उनकी बैठक शतरंज के खेल जैसी है और उनका मानना है कि पुतिन रूस-यूक्रेन संघर्ष पर एक समझौते पर पहुंचने की दिशा में प्रगति करने के इरादे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैठक के दौरान सकारात्मक प्रगति होती है, तो यह दूसरी बैठक के लिए आधार तैयार करेगी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने बीते बुधवार को चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्धविराम पर सहमत होने से इनकार करते हैं, तो रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप-पुतिन बैठक से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले लाइव हिन्दुस्तान पर-

15 Aug 2025, 07:36:01 PM IST Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से करेंगे व्लादिमीर पुतिन का स्वागत, क्रेमलिन ने बताया Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप पुतिन से विमान में ही मुलाकात करेंगे।

15 Aug 2025, 07:24:56 PM IST Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के बाद जेलेंस्की और मैक्रों के बीच होगी बैठक, दोनों देशों ने जताई सहमति Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता जल्द ही एक बैठक पर सहमत हुए हैं।

15 Aug 2025, 07:17:47 PM IST Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- ट्रंप ने पुतिन को बताया स्मार्ट, कहा- बैठक से जरूर निकलेगा कोई नतीजा Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पुतिन के साथ उनकी बैठक से कुछ नतीजे जरूर निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें कई दांव लगे हैं और रूसी अर्थव्यवस्था भी कमजोर है। उन्होंने कहा, "वह स्मार्ट व्यक्ति हैं, वह लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। हम दोनों के बीच अच्छा तालमेल है, दोनों पक्षों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि इस बैठक कुछ न कुछ जरूर निकलेगा।"

15 Aug 2025, 06:59:40 PM IST Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- जमीन की अदला-बदला पर यूक्रेन लेगा फैसला, पुतिन संग बैठक से पहले बोले ट्रंप Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक से पहले कहा है कि वह यूक्रेन की ओर से बातचीत नहीं करेंगे और यूक्रेन को यह तय करने देंगे कि रूस के साथ क्षेत्रीय अदला-बदली करनी है या नहीं। ट्रंप ने कहा कि उनका लक्ष्य दोनों पक्षों को बातचीत शुरू कराना है और उसके बाद ही किसी भी क्षेत्रीय अदला-बदली पर विचार किया जाएगा। ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "उन पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे यूक्रेन को यह निर्णय लेने देना होगा, और मुझे लगता है कि वे उचित निर्णय लेंगे। लेकिन मैं यहां यूक्रेन के लिए बातचीत करने नहीं आया हूं, मैं उन्हें एक मेज पर लाने आया हूं।" ट्रंप की इस टिप्पणी से यूक्रेन को कुछ आश्वासन मिलने की संभावना है।

15 Aug 2025, 06:53:51 PM IST Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- जंग खत्म करने के लिए पुतिन को मना सकते हैं ट्रंप, अहम बैठक से पहले बोले जेलेंस्की Trump-Putin Alaska Meeting LIVE- ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा कर रहा है। उन्होंने अलास्का में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन पर अपने फायदे के लिए सैनिकों की बलि देने का भी आरोप लगाया।