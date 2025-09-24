US Prez Donald Trump in rhetorical shift says Ukraine can retake all its land पुतिन बड़ी आर्थिक परेशानियों में हैं, यही मौका है; ट्रंप ने अचानक बदला यूक्रेन पर रुख, International Hindi News - Hindustan
US Prez Donald Trump in rhetorical shift says Ukraine can retake all its land

ट्रंप के ताजा बयान का मतलब होगा कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले लगभग 20% क्षेत्र को वापस लेना होगा। इसमें 2014 से रूस के नियंत्रण वाला क्रीमिया प्रायद्वीप भी शामिल है। ट्रंप के रुख में यह एक असाधारण बदलाव है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कWed, 24 Sep 2025 06:34 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन रूस द्वारा कब्जाए गए अपने सभी क्षेत्रों को वापस हासिल कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन और रूस इस समय “बड़ी आर्थिक मुश्किलों” से जूझ रहा है और यह समय है कि यूक्रेन निर्णायक कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपना रुख स्पष्ट किया।

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, “यूक्रेन/रूस सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह समझने के बाद, और रूस को हो रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि यूक्रेन, यूरोपीय संघ के समर्थन के साथ, अपनी पूरी जमीन को वापस जीतने की स्थिति में है। समय, धैर्य और यूरोप, विशेष रूप से नाटो, के वित्तीय समर्थन के साथ, युद्ध शुरू होने से पहले की मूल सीमाओं को हासिल करना पूरी तरह संभव है। क्यों नहीं? रूस पिछले साढ़े तीन साल से बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के युद्ध लड़ रहा है, जो एक वास्तविक सैन्य शक्ति को एक सप्ताह से कम समय में जीत लेना चाहिए था। यह रूस को सम्मान नहीं दे रहा है। वास्तव में, यह उन्हें "कागजी शेर" जैसा दिखा रहा है। जब मॉस्को और रूस के सभी बड़े शहरों, कस्बों और जिलों में रहने वाले लोग इस युद्ध की वास्तविक स्थिति, गैसोलीन की लंबी कतारों में इसे प्राप्त करने की असंभवता, और युद्ध अर्थव्यवस्था में हो रही अन्य सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे तो यूक्रेन अपने देश को मूल रूप में वापस ले सकता है और, कौन जानता है, शायद इससे भी आगे बढ़ सकता है! पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किलों में हैं, और यह यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है। किसी भी स्थिति में, मैं दोनों देशों की भलाई की कामना करता हूं। हम नाटो को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेंगे ताकि नाटो उनका जैसा चाहे उपयोग कर सके। सभी को शुभकामनाएं!’’

ट्रंप के इस बयान का मतलब होगा कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले लगभग 20% क्षेत्र को वापस लेना होगा। इसमें 2014 से रूस के नियंत्रण वाला क्रीमिया प्रायद्वीप भी शामिल है। ट्रंप के रुख में यह एक असाधारण बदलाव है क्योंकि उन्होंने खुद इससे पहले पहले सुझाव दिया था कि यूक्रेन को शांति के लिए कुछ क्षेत्रों को छोड़ने पर विचार करना चाहिए, जिससे यूक्रेन में यह आशंका थी कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को कानूनी रूप से रूसी मान्यता देने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है।

यूरोप की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने ट्रंप के बयानों की सराहना करते हुए कहा, "ये बहुत मजबूत बयान हैं, जो हमने पहले इस तरह के मंचों पर नहीं सुने। यह अच्छा है कि अब हम एक ही समझ पर हैं।" जेलेंस्की ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी ट्रंप के साथ "अच्छी और रचनात्मक" बैठक हुई, हालांकि उन्होंने विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट को "बड़ा बदलाव" बताते हुए इसकी प्रशंसा की। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिकी टीमों की स्थिति "पहले से कहीं ज्यादा करीब" है और ट्रंप का रुख बदल गया है।

