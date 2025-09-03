मैं बहुत एक्टिव था, बीमार होने की अफवाहों पर आ गई ट्रंप की सफाई; और क्या बोले?

ट्रंप की पिछली लंबी मीडिया बातचीत 26 अगस्त को एक कैबिनेट बैठक के दौरान हुई थी। तीन घंटे से अधिक समय तक चली यह बैठक अब तक उनकी राष्ट्रपति पद की सबसे लंबी ऑन-कैमरा उपस्थिति मानी जा रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपनी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लेबर डे वीकेंड के दौरान वह मीडिया इंटरव्यू में व्यस्त रहे और अपने वर्जीनिया स्थित गोल्फ कोर्स पर भी गए। ट्रंप ने वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “मैं वीकेंड में बहुत एक्टिव था।” जब उनसे इस तरह की अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उन्हें “फेक” करार दिया।

79 वर्षीय ट्रंप इस साल जनवरी में अमेरिका के सबसे बुज़ुर्ग राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले पहले नेता बने थे। बीते सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर उनकी सेहत को लेकर कयासबाजी शुरू हुई थी। इसके पीछे वजह रही कि ट्रंप का आधिकारिक कार्यक्रम कुछ दिनों तक सार्वजनिक नहीं हुआ और यूएसए टुडे में उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के स्वास्थ्य पर भरोसा जताने के साथ यह भी कहा कि यदि कभी आवश्यकता पड़ी, तो वह कमान संभालने के लिए तैयार हैं।

ट्रंप की पिछली लंबी मीडिया बातचीत 26 अगस्त को एक कैबिनेट बैठक के दौरान हुई थी। तीन घंटे से अधिक समय तक चली यह बैठक अब तक उनकी राष्ट्रपति पद की सबसे लंबी ऑन-कैमरा उपस्थिति मानी जा रही है। वहीं लेबर डे वीकेंड पर पत्रकारों ने उन्हें लगातार वाइट हाउस से बाहर जाते और गोल्फ कोर्स का दौरा करते देखा।

हेल्थ टेस्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट ट्रंप का अंतिम विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण 11 अप्रैल को वॉशिंगटन स्थित वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुआ था। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, उनका हृदय सामान्य स्थिति में पाया गया और कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने नहीं आई।