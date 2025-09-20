US President Trump will host Turkish President Erdogan at White House on 25 September 25 सिंतबर है बहुत खास, तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप; जानें किस मुद्दे पर होगी बात, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Trump will host Turkish President Erdogan at White House on 25 September

25 सिंतबर है बहुत खास, तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप; जानें किस मुद्दे पर होगी बात

ट्रंप ने लिखा कि मैं 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मेजबानी करने के लिए उत्साहित हूं। हम कई बड़े व्यापारिक और सैन्य सौदों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद, प्रमुख F-16 सौदा और F-35 वार्ताओं की निरंतरता शामिल है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 01:00 AM
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन जल्द ही अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर बताया कि 25 सितंबर को वाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मेजबानी करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि मैं 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मेजबानी करने के लिए उत्साहित हूं। हम कई बड़े व्यापारिक और सैन्य सौदों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद, प्रमुख F-16 सौदा और F-35 वार्ताओं की निरंतरता शामिल है, जिसके सकारात्मक परिणाम की हमें उम्मीद है। राष्ट्रपति एर्दोगन और मेरे बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और तुर्की के बीच रुकी हुई डील्स को आगे बढ़ाना है। F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा पहले से प्रगति पर है, जबकि F-35 कार्यक्रम 2019 में विवादों में रहा था। तुर्की को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि यह नाटो की सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि, अब ट्रंप प्रशासन तुर्की को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो नाटो के भीतर तनाव को कम करने का संकेत देता है।

बता दें कि ट्रंप और एर्दोगन के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगन और मेरे बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मैं 25 सितंबर को उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूं। इस वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और विकसित हो रही रक्षा साझेदारी के बीच यूरोप और एशिया के बीच सेतु के रूप में तुर्की की नाटो सदस्य के रूप में रणनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि एर्दोगन की आखिरी वाइट हाउस यात्रा 2019 में हुई थी, जब सीरिया संकट पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों जैसे यूक्रेन युद्ध, सीरिया में स्थिरता, गाजा संकट और तुर्की की नाटो भूमिका पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

