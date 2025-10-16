क्रूज मिसाइलें मांगने आ रहे जेलेंस्की, 'डील' से पहले ट्रंप ने पुतिन को क्यों किया फोन?

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से पुष्टि की कि वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक लंबी फोन वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं अभी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहा हूं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से पुष्टि की कि वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक लंबी फोन वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं अभी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहा हूं। यह बातचीत जारी है, काफी लंबी चल रही है, और मैं इसके समापन पर विवरण साझा करूंगा, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन भी करेंगे। यह बातचीत यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के वाइट हाउस में अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग करने के लिए पहुंचने से ठीक एक दिन पहले हुई।

जानकारी के अनुसार, जेलेंस्की शुक्रवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका पहुंचने वाले हैं। कीव के अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन अमेरिका से क्रूज मिसाइलें, हवाई रक्षा प्रणालियां और संयुक्त ड्रोन उत्पादन के समझौते की अपेक्षा कर रहा है। साथ ही, जेलेंस्की मॉस्को पर कठोर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों की भी मांग करेंगे। यह यात्रा तब हो रही है जब संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में रुकावट को दूर करने के लिए पुतिन पर दबाव बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इधर, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर सैकड़ों ड्रोनों और दर्जनों मिसाइलों से हमला बोला है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की वाइट हाउस में ट्रंप से अतिरिक्त अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियां और लंबी दूरी की मिसाइलें मांगने की तैयारी में हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी यूक्रेनरगो ने बताया कि ड्रोन व मिसाइल हमलों के बाद आठ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।