US President says Charlie Kirk will be awarded highest US civilian honour posthumously चार्ली किर्क को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम', ट्रंप का ऐलान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President says Charlie Kirk will be awarded highest US civilian honour posthumously

चार्ली किर्क को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम', ट्रंप का ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चार्ली अपनी पीढ़ी के महान व्यक्तित्व थे, स्वतंत्रता के योद्धा और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने घोषणा की कि मैं जल्द ही चार्ली किर्क को मरणोपरांत 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित करूंगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:20 PM
share Share
Follow Us on
चार्ली किर्क को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम', ट्रंप का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह मारे गए दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क को मरणोपरांत अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेंगे। पेंटागन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि चार्ली अपनी पीढ़ी के महान व्यक्तित्व थे, स्वतंत्रता के योद्धा और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने घोषणा की कि मैं जल्द ही चार्ली किर्क को मरणोपरांत 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित करूंगा।

इससे पहले ट्रंप ने कहा कि उटाह के एक कॉलेज परिसर में चार्ली किर्क की नृशंस हत्या से मैं अत्यंत दुखी और क्रोधित हूं। चार्ली ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज रात उनके चाहने वाले और जानने वाले सभी लोग सदमे और भय में हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक अंधकारमय क्षण है। उन्होंने किर्क को 'सत्य और स्वतंत्रता के लिए शहीद' बताया और किर्क परिवार के लिए प्रार्थना की।

राष्ट्रपति ने किर्क की मौत को बटलर, पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी और अन्य चर्चित हिंसक घटनाओं से जोड़ते हुए कि इस तरह की बयानबाजी हमारे देश में दिख रहे आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसे तुरंत रोकना होगा। उन्होंने कहा कि मेरा प्रशासन उन सभी लोगों को खोज निकालेगा जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया।

ट्रंप ने कहा कि मेरा प्रशासन उन सभी लोगों और संगठनों को ढूंढ निकालेगा जो इस अत्याचार और अन्य राजनीतिक हिंसा में शामिल हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो इसे वित्तपोषित और समर्थन करते हैं, साथ ही वे लोग जो हमारे न्यायाधीशों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और देश में व्यवस्था बनाए रखने वालों को निशाना बनाते हैं।

बता दें कि प्रखर युवा वक्ता चार्ली किर्क (31 ) उस समय उटाह के आरेम में उटाह वैली विश्वविद्यालय में छात्रों की सभा को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप के कट्टर समर्थक किर्क एक रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और टर्निंग पॉइंट नामक संगठन के सह-संस्थापक भी थे। घटना के समय वे लगभग 3000 लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे।

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।