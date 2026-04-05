अमेरिकी राष्ट्रपति अस्पताल में हैं भर्ती, कैसी है ट्रंप की तबीयत? वाइट हाउस ने साफ-साफ बताया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब हो गई है और अस्पताल में भर्ती हैं? सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप के स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और दावों ने शनिवार-रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हंगामा मचा दिया। जिसके बाद वाइट हाउस ने इस पर बड़ा अपडेट दिया…
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब हो गई है और अस्पताल में भर्ती हैं? सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप के स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और दावों ने शनिवार-रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हंगामा मचा दिया। कई यूजर्स ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद '#TrumpDead' या 'ट्रंप की मौत' जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर टॉप पर पहुंच गए। हालांकि, वाइट हाउस ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें 'बेतुकी साजिश' करार दिया है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में एक यूजर (जिसने खुद को अमेरिकी वैज्ञानिक, चिकित्सा विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री बताया) ने लिखा कि कुछ रिपोर्ट्स, अटकलें और अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को वाल्टर रीड अस्पताल ले जाया गया है। अटकलों को और हवा तब मिली जब वाइट हाउस ने प्रेस के लिए 'ट्रैवल/फोटो लिड' लगा दिया, यानी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। इसके बाद कई नेटिजन्स ने इसे तुरंत ट्रंप के स्वास्थ्य में किसी गंभीर समस्या से जोड़ लिया।
वास्तव में यह प्रतिबंध ईरान में लापता अमेरिकी वायुसैनिक की तलाश और बचाव अभियान के कारण लगाया गया था, जिसे अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बता दें कि ट्रंप आमतौर पर सप्ताहांत में फ्लोरिडा के मार-ए-लागो एस्टेट में गोल्फ खेलने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी गैर-मौजूदगी ने अफवाहों को बढ़ावा दिया।
इसके बाद वाइट हाउस ने अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी काम करना बंद नहीं करते। वाइट हाउस के रैपिड रिस्पॉन्स अकाउंट ने लिखा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप 12 घंटे तक प्रेस से बात नहीं करते, तो विक्षिप्त उदारवादी बेतुकी साजिश की थ्योरी गढ़ लेते हैं। आगे वाइट हाउस ने कहा कि चिंता न करें.... राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच कभी काम करना बंद नहीं करते।
ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर यह पहली बार अफवाहें नहीं फैली हैं। इस साल की शुरुआत में उनके हाथ पर चोट के निशान देखे गए थे, जिससे 79 वर्षीय नेता की सेहत पर सवाल उठने लगे थे। ट्रंप ने खुद बताया कि यह एस्पिरिन और ब्लड थिनर दवाओं के कारण हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है।
पिछले साल उनके पैरों में सूजन देखे जाने के बाद भी अटकलें तेज हो गई थीं। वाइट हाउस ने तब स्पष्ट किया कि ट्रंप को क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी (Chronic Venous Insufficiency) नामक सामान्य बीमारी है, जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम है। यह स्थिति हानिरहित है और इसमें पैरों में हल्की सूजन हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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