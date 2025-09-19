US President Donald Trump will go to China meet Xi Jinping in APEC summit South Korea Called him America अगले साल चीन जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग को भी अमेरिका बुलाया; US-ड्रैगन संबंधों का नया दौर, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump will go to China meet Xi Jinping in APEC summit South Korea Called him America

अगले साल चीन जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग को भी अमेरिका बुलाया; US-ड्रैगन संबंधों का नया दौर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के बीच एक नए दौर की शुरुआत होती नजर आ रही है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 19 Sep 2025 10:39 PM
share Share
Follow Us on
अगले साल चीन जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग को भी अमेरिका बुलाया; US-ड्रैगन संबंधों का नया दौर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के बीच एक नए दौर की शुरुआत होती नजर आ रही है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह और चीनी नेता शी चिनफिंग अगले महीने दक्षिण कोरिया में एक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। इसके अलावा ट्रंप अगले साल की शुरुआत में चीन की यात्रा करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत ही प्रोडक्टिव बातचीत हुई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे लिखा कि हमने कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की। इनमें व्यापार, फेंटानिल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने की जरूरत और टिकटॉक डील की मंजूरी शामिल है। मैंने राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ इस बात पर भी सहमति जताई कि हम दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। ट्रंप ने आगे लिखा है कि इसके अलावा मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति जिनपिंग भी उचित समय पर अमेरिका आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कॉल बहुत अच्छी थी। हम फोन पर फिर बात करेंगे। टिकटॉक की मंजूरी की सराहना करते हैं और दोनों एपेक में मिलने के लिए उत्सुक हैं।

ट्रंप ने शुक्रवार को जिनपिंग से फोन पर बात की, ताकि लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप ‘टिकटॉक’ अमेरिका में संचालित करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। ट्रंप द्वारा फिर से राष्ट्रपति का पदभार संभालने और चीन पर बहुत ऊंचे शुल्क (टैरिफ) लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की यह जिनपिंग के साथ दूसरी बातचीत है। टैरिफ के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था।

हालांकि ट्रंप बीजिंग के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, खासकर टिकटॉक के मामले में। दरअसल ‘टिकटॉक’ की मूल कंपनी अपनी नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं बेचती है तो उसे अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

China News Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।